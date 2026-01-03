Minić: Profesor Lukić ostavio trajni trag u akademskom životu Srpske

Izvor:
ATV
03.01.2026
09:11
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić uputio je saučešće porodici profesora Vladimira Lukića, ističući da su njegov profesionalni i javni angažman ostavili trajan trag u institucionalnom i akademskom životu Srpske.
- Sa žaljenjem sam primio vijest o smrti profesora emeritusa Vladimira Lukića, istaknutog univerzitetskog profesora i čovjeka koji je svojim radom dao značajan doprinos razvoju Republike Srpske - naveo je Minić u telegramu saučešća koji je uputio u svoje i u ime Vlade Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.
Zdravlje
Naučna studija pokazala kakva hrana podstiče rak jetre
Vladimir Lukić rođen je 2. februara 1933. godine u Donjem Dabru kod Sanskog Mosta.
Diplomirao je geodeziju na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Zagrebu 1961. godine, a doktorirao na Građevinskom fakultetu u Sarajevu 1990. godine.
Od 1995. do 1996. godine radio je kao profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, a potom je bio jedan od osnivača Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjaluci, gdje je obavljao dužnost dekana od 1996. do 2003. godine.
Svijet
Maduro uvodi vanredno stanje
Profesor Lukić obavljao je i važne javne funkcije - bio je predsjednik Vlade Republike Srpske, član Senata Srpske, savjetnik u Privrednoj komori, te je učestvovao u nizu drugih značajnih aktivnosti.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
20 h3
Republika Srpska
20 h2
Republika Srpska
21 h3
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu