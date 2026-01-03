Logo
Minić: Profesor Lukić ostavio trajni trag u akademskom životu Srpske

Izvor:

ATV

03.01.2026

09:11

Komentari:

0
Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić uputio je saučešće porodici profesora Vladimira Lukića, ističući da su njegov profesionalni i javni angažman ostavili trajan trag u institucionalnom i akademskom životu Srpske.

- Sa žaljenjem sam primio vijest o smrti profesora emeritusa Vladimira Lukića, istaknutog univerzitetskog profesora i čovjeka koji je svojim radom dao značajan doprinos razvoju Republike Srpske - naveo je Minić u telegramu saučešća koji je uputio u svoje i u ime Vlade Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Vladimir Lukić rođen je 2. februara 1933. godine u Donjem Dabru kod Sanskog Mosta.

Diplomirao je geodeziju na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Zagrebu 1961. godine, a doktorirao na Građevinskom fakultetu u Sarajevu 1990. godine.

Od 1995. do 1996. godine radio je kao profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, a potom je bio jedan od osnivača Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjaluci, gdje je obavljao dužnost dekana od 1996. do 2003. godine.

Profesor Lukić obavljao je i važne javne funkcije - bio je predsjednik Vlade Republike Srpske, član Senata Srpske, savjetnik u Privrednoj komori, te je učestvovao u nizu drugih značajnih aktivnosti.

Savo Minić

Vladimir Lukić

