Minić: Živjeće ognjišta - od divne Trebišnjice do ponosne Une

SRNA

02.01.2026

14:20

Минић: Живјеће огњишта - од дивне Требишњице до поносне Уне
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da će živjeti ognjišta - od divne Trebišnjice do ponosne Une, svuda gdje ima Srba.

"Branili smo svoja ognjišta u ratu, gradili ih u miru. Živjećemo na njima i živjeće ognjišta od divne Trebišnjnice do ponosne Une, svuda gdje nas ima", napisao je Minić na platformi "Iks".

Uoči obilježavanja 9. januara, Dana Republike Srpske, širom Srpske postavljeni su bilbordi sa sloganom ovogodišnje proslave "Živjeće ognjište".

Od Trebinja do Novog Grada ova poruka vidljiva je u svim lokalnim zajednicama i na putnim pravcima kao simbol zajedništva i trajanja Republike Srpske.

Postavljanje bilborda predstavlja dio jedinstvene vizuelne kampanje kojom Republika Srpska i njene institucije obilježavaju Dan Republike.

Slogan "Živjeće ognjište" nije samo vizuelna poruka, već snažan simbol duboko ukorijenjen u tradiciji i identitetu srpskog naroda. On govori o domu, porodici i prostoru na kojem se živi i ostaje.

Savo Minić

slogan

9. januar - Dan Republike Srpske

