Minić: Živjeće ognjišta - od divne Trebišnjice do ponosne Une

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da će živjeti ognjišta - od divne Trebišnjice do ponosne Une, svuda gdje ima Srba.

"Branili smo svoja ognjišta u ratu, gradili ih u miru. Živjećemo na njima i živjeće ognjišta od divne Trebišnjnice do ponosne Une, svuda gdje nas ima", napisao je Minić na platformi "Iks".

Uoči obilježavanja 9. januara, Dana Republike Srpske, širom Srpske postavljeni su bilbordi sa sloganom ovogodišnje proslave "Živjeće ognjište".

Republika Srpska Minić: Volio bih da su mladi glasniji

Od Trebinja do Novog Grada ova poruka vidljiva je u svim lokalnim zajednicama i na putnim pravcima kao simbol zajedništva i trajanja Republike Srpske.

Postavljanje bilborda predstavlja dio jedinstvene vizuelne kampanje kojom Republika Srpska i njene institucije obilježavaju Dan Republike.

Republika Srpska Ministarstvo finansija odbacuje netačnu i zlonamjernu izjavu Konakovića

Slogan "Živjeće ognjište" nije samo vizuelna poruka, već snažan simbol duboko ukorijenjen u tradiciji i identitetu srpskog naroda. On govori o domu, porodici i prostoru na kojem se živi i ostaje.