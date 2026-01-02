Logo
Large banner

Više od 100 poginulih u saobraćajkama tokom proslave Nove godine

Izvor:

SRNA

02.01.2026

13:40

Komentari:

0
Тајланд Камбоџа
Foto: Tanjug/AP

Više od 100 ljudi poginulo je u saobraćajnim nesrećama tokom novogodišnjih praznika širom Tajlanda, saopšteno je iz Komandnog centra za bezbjednost na putevima.

U saopštenju se navodi da su brza vožnja i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola uzroci većeg broja saobraćajnih nesreća.

Полиција Србија пронађена Дуња

Hronika

Prve fotografije stravične nesreće: Poginuo radnik gradske čistoće, nejasno šta se dogodilo

Vlasti Tajlanda pokrenule su u utorak, 30. decembra, kampanju pod nazivom "Sedam opasnih dana", koja će trajati do ponedjeljka, 5. januara, i koja je posvećena bezbjednosti u saobraćaju.

Podijeli:

Tagovi:

Tajland

poginuli

Nova godina

saobraćajka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ужас: Полиција објавила прве фотографије из бара у којем је погинуло десетине људи

Svijet

Užas: Policija objavila prve fotografije iz bara u kojem je poginulo desetine ljudi

1 d

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Teroristički napad u novogodišnjoj noći: Ukrajinci gađali hotel, više od 20 poginulih

1 d

2
Стравичне бројке у Швајцарској: Десетине погинулих!

Svijet

Stravične brojke u Švajcarskoj: Desetine poginulih!

1 d

3
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Hronika

Teška nesreća kod Dervente, poginuo vozač automobila

1 d

0

Više iz rubrike

Медведев: Финска ће платити за своју русофобију

Svijet

Medvedev: Finska će platiti za svoju rusofobiju

4 h

0
Све се одиграло у неколико секунди: Испливао нови снимак катастрофалног пожара у Швајцарској

Svijet

Sve se odigralo u nekoliko sekundi: Isplivao novi snimak katastrofalnog požara u Švajcarskoj

5 h

0
Број жртава у Кран-Монтани порастао на 47

Svijet

Broj žrtava u Kran-Montani porastao na 47

5 h

0
Ирански званичник оптужује САД и Израел за подстицање протеста у земљи

Svijet

Iranski zvaničnik optužuje SAD i Izrael za podsticanje protesta u zemlji

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

24

Nema velike potražnje za božićnim pečenicama, evo šta je razlog

17

13

Tužilaštvo otkrilo šta je izazvalo požar: Najmanje 47 osoba poginulo u Švajcarskoj

16

59

Evo ko će zamijeniti Kirila Budanova

16

59

Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

16

50

Oglasila se predsjednica Meksika nakon jakog zemljotresa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner