Više od 100 poginulih u saobraćajkama tokom proslave Nove godine

Više od 100 ljudi poginulo je u saobraćajnim nesrećama tokom novogodišnjih praznika širom Tajlanda, saopšteno je iz Komandnog centra za bezbjednost na putevima.

U saopštenju se navodi da su brza vožnja i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola uzroci većeg broja saobraćajnih nesreća.

Vlasti Tajlanda pokrenule su u utorak, 30. decembra, kampanju pod nazivom "Sedam opasnih dana", koja će trajati do ponedjeljka, 5. januara, i koja je posvećena bezbjednosti u saobraćaju.