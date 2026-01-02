Više od 100 poginulih u saobraćajkama tokom proslave Nove godine

Izvor:
SRNA
02.01.2026
13:40
Komentari:0
Više od 100 ljudi poginulo je u saobraćajnim nesrećama tokom novogodišnjih praznika širom Tajlanda, saopšteno je iz Komandnog centra za bezbjednost na putevima.
U saopštenju se navodi da su brza vožnja i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola uzroci većeg broja saobraćajnih nesreća.
Hronika
Prve fotografije stravične nesreće: Poginuo radnik gradske čistoće, nejasno šta se dogodilo
Vlasti Tajlanda pokrenule su u utorak, 30. decembra, kampanju pod nazivom "Sedam opasnih dana", koja će trajati do ponedjeljka, 5. januara, i koja je posvećena bezbjednosti u saobraćaju.
Svijet
1 d0
Svijet
1 d2
Svijet
1 d3
Hronika
1 d0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Svijet
6 h0
Najnovije
Najčitanije
17
24
17
13
16
59
16
59
16
50
Trenutno na programu