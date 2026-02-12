Laktaši domaćin četvrtog izdanja Omladinske Košarkaške lige šampiona

MIES (Švajcarska) - Omladinska Košarkaška liga šampiona (Youth Basketball Champions League) vraća se četvrtom sezonom, a grad Laktaši, Bosna i Hercegovina, izabran je za domaćina turnira 2026. godine.

Najprestižnije samostalno panevropsko klupsko takmičenje za ekipe do 18 godina počeće 7. aprila, a šampion će biti krunisan 12. aprila.



Ukupno 12 timova učestvovaće u trećoj sezoni Omladinske BCL, predstavljajući devet različitih zemalja, uključujući i prethodna dva osvajača trofeja: domaćina Igokeu m:tel (BiH), koja je osvojila prvi trofej u Bursi, Turska, 2023. godine, kao i Ritas Vilnjus (Litvanija), dvostrukog uzastopnog šampiona iz Debrecina, Mađarska 2024. godine, i Manise, Turska prošle godine.



Preostalih 10 timova, po abecednom redu, su: BA Nimburk (Češka), Bnei Herclija (Izrael), EVE Baskets Oldenburg (Njemačka), Filu Ostende (Belgija), Galatasaraj (Turska), Gran Kanarija (Španija), Porše BBA Ludvigsburg (Njemačka), Sabah BC (Azerbejdžan), Telekom Baskets Bon (Njemačka) i Tofaš Bursa (Turska).



„Ovaj poduhvat razvoja Omladinske BCL nije samo naše zadovoljstvo, već i obaveza. Ovi turniri su uvijek jedinstveni, ne samo za navijače širom kontinenta, već i za igrače, jer većina njih upravo na ovom takmičenju stiče prvo iskustvo međunarodne košarke na terenu“, izjavio je izvršni direktor Košarkaške lige šampiona Patrik Komninos.



„Sigurni smo da će turnir u Laktašima biti najkvalitetniji do sada, posebno imajući u vidu posvećenost grada Laktaši i kluba Igokea m:tel kao domaćina, uz vrhunske uslove za sve učesnike, kao i brojne radionice i programe sa poznatim ambasadorima van terena. Lestvica iz prethodna tri izdanja postavljena je visoko, ali smo uvjereni da će četvrto izdanje podići standarde još više“, dodao je Komninos.

It is a great honor and pleasure but also our duty to represent Republic of Srpska and city of Laktasi for such a great event as is Final youth BCL tournament!

We are inviting every truly basketball lover and supporter to come and be a part of it! Welcome! 🥂🥂🥂 pic.twitter.com/ei03jnwwo9 — Igor Dodik (@dodik_igor) February 12, 2026





„Čast nam je i veoma smo srećni što u aprilu u Laktašima možemo ugostiti 12 najboljih omladinskih klubova jedne generacije. Možemo svima pokazati da smo dobri domaćini. Biće to težak ispit za nas, ali sam siguran da ćemo ga položiti.

Pozivam sve ljubitelje košarke i navijače da dođu u Laktaše i budu dio turnira“, poručio je generalni menadžer Igokee m:tel Igor Dodik.



„Velika je čast i privilegija što Igokea predstavlja naš grad u Omladinskoj Košarkaškoj ligi šampiona. Izuzetno smo ponosni na naše mlade sportiste koji svojim talentom, posvećenošću i napornim radom dostojno predstavljaju grad Laktaše i našu zemlju. Grad će nastaviti snažno da podržava sport i omladinu, jer su oni najbolji ambasadori naše zajednice“, izjavio je gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.



Dvanaest timova biće žrijebom raspoređeno u četiri grupe sa po tri ekipe. Pobjednici grupa plasiraće se u polufinale, a dvije najuspješnije ekipe izboriće finale 12. aprila.



Drugoplasirane ekipe iz grupne faze igraće utakmice za plasman od 5. do 8. mjesta, dok će trećeplasirani timovi nastupiti u razigravanju za pozicije od 9. do 12. mjesta.



Sve utakmice Omladinske Košarkaške lige šampiona biće prenošene uživo na zvaničnom BCL YouTube kanalu za gledaoce širom svijeta, kao što je bio slučaj i prethodne tri godine.

