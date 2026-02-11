Logo
Kakav udarac za Lebrona Džejmsa: Kraj nevjerovatne serije koja je trajala dvije decenije

Izvor:

Telegraf

11.02.2026

10:19

Какав ударац за Леброна Џејмса: Крај невјероватне серије која је трајала двије деценије

Košarkaški svijet ostao je u šoku nakon potvrde da Lebron Džejms (41) ove sezone neće biti u konkurenciji ni za jednu individualnu nagradu NBA lige, čime je prekinut njegov nestvarni niz koji je trajao od momenta kada je zakoračio na parkete najjače lige svijeta!

Naime, Lebron je zvanično ostao bez šanse da se domogne bilo kakvog priznanja (MVP, All-NBA timovi, itd.) jer ove sezone neće uspjeti da dostigne granicu od 65 odigranih utakmica, što je uslov koji je liga uvela prošle godine kako bi natjerala zvijezde da manje odmaraju.

Iz tabora Los Anđeles Lejkersa u utorak je stigla potvrda da će Džejms propustiti meč protiv San Antonio Sparsa (onaj u kojem ih je Vembanjama ponizio) zbog artritisa u lijevom stopalu. Ovo je samo nastavak problema, jer je Lebron na samom početku sezone propustio 14 utakmica zbog išijasa.

Kada se podvuče crta, utakmica protiv Sparsa bila je 18. koju je propustio ove sezone. S obzirom na to da su do kraja ostala samo tri meča, matematički je nemoguće da Lebron stigne do brojke od 65 nastupa.

Ovo je prvi put od njegove ruki sezone 2003. godine da neće dobiti baš nikakvo priznanje od strane lige.

Podsjetimo, on je te 2003/04 bio debitant godine, a od tada je svake naredne sezone bio biran ili u idealne petorke lige (čak 13 puta u prvoj postavi), ili je osvajao MVP titule (četiri puta)...

Pravilo od 65 utakmica, iako kontroverzno, pokazalo se kao nemilosrdno prema veteranu koji je u decembru napunio 41 godinu. Iako i dalje bilježi nevjerovatne brojke i na terenu provodi prosječno 36 minuta (kao na posljednjem meču protiv Oklahome), tijelo "Kralja" više ne može da izdrži paklen tempo od 82 utakmice bez povreda.

Lebron Džejms

NBA

