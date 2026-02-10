Najljepša vijest iz Amerike – Topić se vratio na parket i zaigrao košarku

Nikola Topić, talentovani srpski košarkaš, odigrao je prvi meč u razvojnom timu Oklahome poslije dijagnostifikovane teške bolesti i zabilježio je sjajan učinak.

Snaga volje Nikole Topića pomogla mu je da poslije dijagnostifikovanog raka testisa i hemoterapija vrati na parket i ponovo zaigra košaraku.

Oklahoma je povukla pravi potez. Kako bi omogućili talentovanom srpskom košarkašu da se vrati na teren i postepeno ulazi u formu, poslije iscrpljujućeg oporavka, poslali su ga u razvojni tim Oklahoma Blu.

Nikola Topic played his first minutes in the G League after beating testicular cancer 🙏🏻 pic.twitter.com/hAV5VcgrKd — Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 10, 2026

U meču protiv Majamijeve filijale Topić je odigrao 16 minuta i za to vrijeme upisao je sedam poena, sedam asistencija kao i jedan skok. Topić je šutirao 3/5 iz igre i pokazao da je uprkos teškoj bolesti vrijedno radio na povratku.

Sa samo 20 godina Topić je već prošao izuzetno teške trenutke. Zbog kidanja prednjih ukrštenih ligamenata nije mogao prošle sezone da debituje za Oklahomu, da bi na početku nove sezone bilo objavljeno da se bori sa rakom testisa.

Pripremao se srpski talenat tokom Ljetnje lige da konačno zaigra za Oklahomu, međutim umjesto borbe na parketu uslijedila je daleko važnija van njega. Ipak, poslije nekoliko mjeseci Nikola je pobijedio i sada ga konačno ponovo gledamo na terenu.

Nije poznato koliko bi Topić mogao da se zadrži u razvojnoj ligi, ali se pretpostavlja da Oklahoma neće žuriti sa njegovim povratkom dok u potpunosti ne uđe u ritam, piše Sputnjik.