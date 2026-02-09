Logo
Makitan u formi, Borac pobjeđuje u seriji

Izvor:

ATV

09.02.2026

19:48

Kraća rotacija usljed povreda nekoliko igrača nije poremetila košarkaše Borca koji u novoj godini imaju samo jedan poraz iz sedam utakmica. U Premijer ligi su na diobi prvog mjesta, a važan dio tima je mladi Dušan Makitan. U pobjedi protiv Goražda, bio je najbolji na parketu.

Borcu predstoji završnica Kupa Mirze Delibašića, kojoj će biti domaćin, a potom i ključni meč u ABA 2 ligi.

Već u srijedu Banjalučani gostuju u Donjem Vakufu, a ritam je neumoljiv jer se igra na svaka tri dana.

KK Borac

Premijer liga

