Makitan u formi, Borac pobjeđuje u seriji

Kraća rotacija usljed povreda nekoliko igrača nije poremetila košarkaše Borca koji u novoj godini imaju samo jedan poraz iz sedam utakmica. U Premijer ligi su na diobi prvog mjesta, a važan dio tima je mladi Dušan Makitan. U pobjedi protiv Goražda, bio je najbolji na parketu.
Borcu predstoji završnica Kupa Mirze Delibašića, kojoj će biti domaćin, a potom i ključni meč u ABA 2 ligi.
Već u srijedu Banjalučani gostuju u Donjem Vakufu, a ritam je neumoljiv jer se igra na svaka tri dana.
