Borba sa rakom: Stižu sve bolje vijesti za Nikolu Topića!

Izvor:

B92

11.01.2026

08:45

Борба са раком: Стижу све боље вијести за Николу Топића!

Srpski reprezentativac Nikola Topić, po svemu sudeći, na putu je potpunog oporavka od raka testisa i, svi se nadamo, što skorijeg povratka na teren.

Novi dobri signali iz Amerike stigli su i prethodne noći, kada je mladi srpski bek snimljen kako trenira sa saigračem iz tima Oklahome, Četom Holgrenom.

Istina, trenirao je i dok je trajao proces hemioterapije, a sada sve to djeluje još ohrabrujuće kada je liječenje završeno.

Da je tako, nedavno je potvrdio i njegov agent Miodrag Miško Ražnatović.

"Hemoterapija je uspješno završena i on se sada vraća trenažnom procesu, iako je bio aktivan čak i tokom terapije. Teško je precizirati vremenski okvir, ali se iskreno nadam da će ove godine dobijati minute ne samo u Dži ligi, već i na NBA parketima, ako se sve bude odvijalo kako sada izgleda", izjavio je Ražnatović.

Još uvijek čekamo Topićev prvi nastup u NBA ligi, pošto ga je u prvoj sezoni sprečila povreda prednjih ukrštenih ligamenata, a sada kancer.

Ipak, mladi as je na dobrom putu da sve to pobijedi i konačno zaigra na najvećoj sceni.

Nikola Topić

NBA

karcinom

