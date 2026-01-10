Poruka pred meč Igokee i Kluža: "Republika Srpska nije inat, već ljubav"

Republika Srpska nije inat, već ljubav. Poruka je to, koja je upućena prije početka utakmice između Igokee i rumunskog Kluža u okviru 14. kola ABA lige.

Igrači i stručni štabovi obje ekipe slikali su se sa transparentom na kojem je pisalo "09.01. Republika Srpska nije inat, već ljubav", povodom Dana Republike Srpske.

Podsjećamo, duel između Igokee i Kluža počeo je u 17 časova u Laktašima.