Poruka pred meč Igokee i Kluža: "Republika Srpska nije inat, već ljubav"

Izvor:

ATV

10.01.2026

17:31

Порука пред меч Игокее и Клужа: "Република Српска није инат, већ љубав"
Foto: Ustupljena fotografija

Republika Srpska nije inat, već ljubav. Poruka je to, koja je upućena prije početka utakmice između Igokee i rumunskog Kluža u okviru 14. kola ABA lige.

Igrači i stručni štabovi obje ekipe slikali su se sa transparentom na kojem je pisalo "09.01. Republika Srpska nije inat, već ljubav", povodom Dana Republike Srpske.

Podsjećamo, duel između Igokee i Kluža počeo je u 17 časova u Laktašima.

KK Igokea

ABA liga

9. januar - Dan Republike Srpske

