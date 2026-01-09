Igokea pred Kluž: Pobjedom započeti Novu godinu

Košarkaši Igokee u Novu godinu ulaze sa starim željama. Nastaviti niz pobjeda u ABA ligi i osigurati mjesto u TOP 8. Igokea sutra dočekuje Kluž, koji je u prvom međusobnom duelu ubjedljivo slavio.

Prilika je ovo za popravni na domaćem terenu .

"Mi smo na dobar način završili prethodnu godinu i želimo isto tako da započnemo narednu. Iako nas očekuje dosta teških utakmica na domaćem terenu, vjerujem da ekipa ima snage i kvaliteta i da smo ušli u jedan dobar ritam.Pokušaćemo da novu godinu otvorimo pobjedom protiv izuzetno kvalitetne ekipe Kluža, koja igra jako dobro na oba fronta. Kao i svaki tim, imaju određene slabosti i potrudićemo se da to iskoristimo i dođemo do pobjede”, izjavio je trener Igokee Nenad Stefanović.

Igosi meč dočekuju nakon dva uzastopna trijumfa u Regionalnom takmičenju, gdje trenutno zauzimaju četvrto mjesto grupe A. Kluž je stepenik više, sa tek tri poraza iz 13 utakmica.

“Očekuje nas teška utakmica protiv ekipe Kluža. Prvu utakmicu smo odigrali veoma loše, ali se nadam da ćemo sada pokazati da i protiv ekipa iz vrha možemo da igramo kvalitetnu košarku. U posljednje dvije utakmice smo podigli formu i nadam se da ćemo tako nastaviti i da ćemo uz dobru igru u subotu doći do pobjede”, poručio je Marko Jeremić.

Utakmica Igokea - Kluž igra se sutra u Laktašima i počinje u 17 časova.