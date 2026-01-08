Logo
Large banner

Poznata sudbina Dvejna Vašingtona u Partizanu

08.01.2026

18:09

Komentari:

0
Позната судбина Двејна Вашингтона у Партизану
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Dvejn Vašington do kraja sezone će nositi dres Partizana, otkrio je njegov agent Minja Ilić.

U posljednje vrijeme bilo je dosta spekulacija da će Vašington promijeniti sredinu, ali sada se oglasio njegov agent i razriješio sve nedoumice.

“Ne znam odakle su te glasine, jer nas niko nije zvao, ali koliko je meni poznato niko nije kontaktirao ni Partizan”, rekao je Minja Ilić za "Meridian sport"

Agent Dvejna Vašingtona ističe kako je Amerikanac zadovoljan u Partizanu.

"Da budemo realni i iskreni. Vrijeme prelaznog roka otvara vrata silnim spekulacijama, pa tako se Dvejn našao u tome. Ne svojom voljom. Zadovoljan je u Partizanu. Naravno, nije zadovoljan rezultatima. Ali, usponi i padovi su neminovni u sportu. naravno, bilo bi bolje da je više uspona".

Vašington u budućnosti možda bude član reprezentacije Njemačke.

"Zakoračio je u proces dobijanja državljanstva jer je rođen u Njemačkoj, a da li će da igra za nacionalni tim, zavisi ne samo od njegovih igara, već od selektora. Nesporno da kod njega postoji želja".

Prvi naredni meč Partizan igra protiv Barselone već u petak u "Blaugrani" od 20. 45 časova.

Podijeli:

Tagovi:

KK Partizan

Dvejn Vašington

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тоње Џекири

Košarka

Partizan dobio novog centra

3 d

0
Тринкијери: Рекао сам, не могу послије Жељка

Košarka

Trinkijeri: Rekao sam, ne mogu poslije Željka

6 d

0
Нема краја невољама: Нови проблеми у Партизану

Košarka

Nema kraja nevoljama: Novi problemi u Partizanu

1 sedm

0
Језиво тежак распоред Партизана у Евролиги за јануар: Могу ли до бар једне побједе?

Košarka

Jezivo težak raspored Partizana u Evroligi za januar: Mogu li do bar jedne pobjede?

1 sedm

0

Više iz rubrike

Водећи инсајдер открио стање Николе Јокића

Košarka

Vodeći insajder otkrio stanje Nikole Jokića

22 h

0
Денвер Нагетси честитали Божић на ћирилици

Košarka

Denver Nagetsi čestitali Božić na ćirilici

1 d

0
Познато стање повреде Николе Јокића

Košarka

Poznato stanje povrede Nikole Jokića

2 d

0
Јокић није играо, а опет доминирао - ВИДЕО

Košarka

Jokić nije igrao, a opet dominirao - VIDEO

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

46

Kvar u trafostanici, očekuje se dolazak struje u toku večeri

20

40

Stevandić: Srpska jača svakog dana

20

30

Kija Kockar zaprošena na Božić, cijena prstena paprena

20

23

Masovni protesti u Iranu, srušen internet

20

15

Nadležne ekipe na terenu: Problemi sa snabdijevanjem strujom i vodom u Zvorniku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner