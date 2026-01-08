Poznata sudbina Dvejna Vašingtona u Partizanu

Dvejn Vašington do kraja sezone će nositi dres Partizana, otkrio je njegov agent Minja Ilić.

U posljednje vrijeme bilo je dosta spekulacija da će Vašington promijeniti sredinu, ali sada se oglasio njegov agent i razriješio sve nedoumice.

“Ne znam odakle su te glasine, jer nas niko nije zvao, ali koliko je meni poznato niko nije kontaktirao ni Partizan”, rekao je Minja Ilić za "Meridian sport"

Agent Dvejna Vašingtona ističe kako je Amerikanac zadovoljan u Partizanu.

"Da budemo realni i iskreni. Vrijeme prelaznog roka otvara vrata silnim spekulacijama, pa tako se Dvejn našao u tome. Ne svojom voljom. Zadovoljan je u Partizanu. Naravno, nije zadovoljan rezultatima. Ali, usponi i padovi su neminovni u sportu. naravno, bilo bi bolje da je više uspona".

Vašington u budućnosti možda bude član reprezentacije Njemačke.

"Zakoračio je u proces dobijanja državljanstva jer je rođen u Njemačkoj, a da li će da igra za nacionalni tim, zavisi ne samo od njegovih igara, već od selektora. Nesporno da kod njega postoji želja".

Prvi naredni meč Partizan igra protiv Barselone već u petak u "Blaugrani" od 20. 45 časova.