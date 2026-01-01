Logo
Jezivo težak raspored Partizana u Evroligi za januar: Mogu li do bar jedne pobjede?

Izvor:

Telegraf

01.01.2026

16:30

Језиво тежак распоред Партизана у Евролиги за јануар: Могу ли до бар једне побједе?
Foto: Tanjug / AP

Košarkaši Partizana pred sobom imaju veoma zanimljiv mjesec u Evroligi, tokom kojeg će samo jednom imati priliku da igraju u Beogradu.

Crno-bijeli su već u samom dnu tabele elitnog takmičenja, a na mnogobrojnim gostovanjima pokušaće da nekako poprave skor po dolasku Đoana Penjaroje na mjesto trenera.

Stanje je daleko od idealnog, pošto bi Partizan nakon ovog kola mogao da završi i na posljednjem mjestu na tabeli, u slučaju da Bajern bude slavio protiv Makabija iz Tel Aviva u petak kod kuće.

Crno-bijeli će zbog organizacije Evropskog prvenstva u vaterpolu u Areni putovati po Starom kontinentu tokom januara. Već je iza njih gostovanje Valensiji na kraju 2025. godine i poraz poslije slabije igre u posljednjoj dionici.

Sada slijedi duplo kolo i dva teška meča, prvo na Badnji dan protiv Monaka, a onda protiv Barselone tri dana kasnije.

Zatim sledi i jedini meč u Beogradu i to u dvorani "Aleksandar Nikolić" protiv Olimpijakosa 14. januara, a ovaj meč bio je planiran da se odigra u Beču. Međutim, zbog bezbjednosnih razloga vraćen je u glavni grad Srbije.

Nakon toga će košarkaši Partizana do Minhena, gdje će odigrati meč sa Bajernom kao gosti 20. januara, a zatim će na istom mjestu ugostiti Hapoel iz Tel Aviva tri dana kasnije.

Za kraj mjeseca, Partizan će sačekati i duel sa Olimpijom u Milanu 29. januara, što će reći da crno-bijeli neće imati mnogo vremena za odmor, posebno ako se u sve uračuna i vrijeme koje će provesti u putu.

EVROLIGA - PARTIZAN RASPORED ZA JANUAR

6. januar, 19.30 časova: Monako - Partizan

9. januar, 20.30 časova: Barselona - Partizan

14. januar, 20.30 časova: Partizan - Olimpijakos

20. januar, 20.30 časova: Bajern - Partizan

23. januar, 20.30 časova (Minhen): Partizan - Hapoel Tel Aviv

29. januar, 20.30 časova: Olimpija Milano - Partizan

