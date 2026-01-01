Jezivo težak raspored Partizana u Evroligi za januar: Mogu li do bar jedne pobjede?

Izvor:
Košarkaši Partizana pred sobom imaju veoma zanimljiv mjesec u Evroligi, tokom kojeg će samo jednom imati priliku da igraju u Beogradu.
Crno-bijeli su već u samom dnu tabele elitnog takmičenja, a na mnogobrojnim gostovanjima pokušaće da nekako poprave skor po dolasku Đoana Penjaroje na mjesto trenera.
Stanje je daleko od idealnog, pošto bi Partizan nakon ovog kola mogao da završi i na posljednjem mjestu na tabeli, u slučaju da Bajern bude slavio protiv Makabija iz Tel Aviva u petak kod kuće.
Crno-bijeli će zbog organizacije Evropskog prvenstva u vaterpolu u Areni putovati po Starom kontinentu tokom januara. Već je iza njih gostovanje Valensiji na kraju 2025. godine i poraz poslije slabije igre u posljednjoj dionici.
Sada slijedi duplo kolo i dva teška meča, prvo na Badnji dan protiv Monaka, a onda protiv Barselone tri dana kasnije.
Zatim sledi i jedini meč u Beogradu i to u dvorani "Aleksandar Nikolić" protiv Olimpijakosa 14. januara, a ovaj meč bio je planiran da se odigra u Beču. Međutim, zbog bezbjednosnih razloga vraćen je u glavni grad Srbije.
Nakon toga će košarkaši Partizana do Minhena, gdje će odigrati meč sa Bajernom kao gosti 20. januara, a zatim će na istom mjestu ugostiti Hapoel iz Tel Aviva tri dana kasnije.
Za kraj mjeseca, Partizan će sačekati i duel sa Olimpijom u Milanu 29. januara, što će reći da crno-bijeli neće imati mnogo vremena za odmor, posebno ako se u sve uračuna i vrijeme koje će provesti u putu.
6. januar, 19.30 časova: Monako - Partizan
9. januar, 20.30 časova: Barselona - Partizan
14. januar, 20.30 časova: Partizan - Olimpijakos
20. januar, 20.30 časova: Bajern - Partizan
23. januar, 20.30 časova (Minhen): Partizan - Hapoel Tel Aviv
29. januar, 20.30 časova: Olimpija Milano - Partizan
