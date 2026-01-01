Logo
Oglasili se iz Olimpijakosa o Tajriku Džounsu: Ovako stoje stvari

Izvor:

Agencije

01.01.2026

15:45

Огласили се из Олимпијакоса о Тајрику Џоунсу: Овако стоје ствари
Foto: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Jorgos Barcokas, trener košarkaša Olimpijakosa, nije želio da detaljnije komentariše glasine oko dolaska Tajrika Džonsa u taj klub.

Centar Partizana je na izlaznim vratima beogradskog kluba, a kao dvije potencijalne destinacije su se pojavile Dubai i Pirej.

Barcokas nije bio raspoložen za razgovor na tu temu samo dan pred veliki derbi protiv Panatinaikosa u meču 19. kola Evrolige.

"Olimpijakos je i dalje prisutan na tržištu, ali da sjedim i bavim se time dan pred utakmicu… Očigledno imamo ljude koji su zaduženi za to, ali ja nisam taj. Dajemo neke prijedloge kako da pojačamo tim, zajedno sa vlasnicima, koji žele da pomognu, jer u drugom dijelu sezone odlučuju se trofeji", rekao je Barcokas.

Ističe i rok za prijavu igrača

"Mnogo timova je sada aktivno na tržištu, to se i vidi, i pošto postoji taj rok do 5. januara, neki stavljaju poseban fokus na to. Mi smo prisutni, ali imamo utakmicu sutra i ne bih želio da komentarišem", zaključio je Barcokas.

