Ovo je prvi snimak Jokića nakon povrede

Košarkaši Denver Nagetsa uspjeli su da upišu pobjedu protiv Toronta rezultatom 106:103, i pored toga što u sastavu zbog povrede nije bilo Nikole Jokića.

Na meču je primijećen i Nikola Jokić, a snimak je na društvenim mrežama objavio Vik Lombardi, novinar TV Altitudea koji prati tim iz Kolorada.

Wow.

Big Fella moving around quite swimmingly.

Latest update NOW on @AltitudeTV pic.twitter.com/jdXcRvVWWd — Vic Lombardi (@VicLombardi) December 31, 2025

On je podijelio video Jokića kako hoda nakon povrede, uz oduševljenje.

''Vau, Veliki momak se kreće okolo lagano. Najnovije informacije uvezi sa tim su tu'', napisao je on.

Nakon što je pregledao snimak, oglasio se i Brajan Sletar, doktor sportske medicine, koji je ukazao na jedan važan detalj.

Svijet Ostaje li Jokić bez MVP nagrade?

#Ovo je veoma pozitivan znak što ga vidimo bez štaka. To znači da nagnječenje kosti nije dovoljno ozbiljno da zahtjeva potpuno rasterećenje”.

Podsjećamo, Jokić se ovog ponedjeljka povrijedio na utakmici protiv Majamija. Poslije dobijenog udarca je pao i uhvatio se za lijevo koljeno, a prve procjene kažu da će pauzirati oko mjesec dana, prenosi Srpskinfo.