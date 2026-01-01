Logo
Large banner

Ovo je prvi snimak Jokića nakon povrede

01.01.2026

13:59

Komentari:

0
Ово је први снимак Јокића након повреде
Foto: Tanjug / AP / Lynne Sladky

Košarkaši Denver Nagetsa uspjeli su da upišu pobjedu protiv Toronta rezultatom 106:103, i pored toga što u sastavu zbog povrede nije bilo Nikole Jokića.

Na meču je primijećen i Nikola Jokić, a snimak je na društvenim mrežama objavio Vik Lombardi, novinar TV Altitudea koji prati tim iz Kolorada.

On je podijelio video Jokića kako hoda nakon povrede, uz oduševljenje.

''Vau, Veliki momak se kreće okolo lagano. Najnovije informacije uvezi sa tim su tu'', napisao je on.

Nakon što je pregledao snimak, oglasio se i Brajan Sletar, doktor sportske medicine, koji je ukazao na jedan važan detalj.

Jokic

Svijet

Ostaje li Jokić bez MVP nagrade?

#Ovo je veoma pozitivan znak što ga vidimo bez štaka. To znači da nagnječenje kosti nije dovoljno ozbiljno da zahtjeva potpuno rasterećenje”.

Podsjećamo, Jokić se ovog ponedjeljka povrijedio na utakmici protiv Majamija. Poslije dobijenog udarca je pao i uhvatio se za lijevo koljeno, a prve procjene kažu da će pauzirati oko mjesec dana, prenosi Srpskinfo.

Podijeli:

Tagovi:

Nikola Jokić

povreda

MVP

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јокић је, изгледа, избјегао најгоре!

Košarka

Jokić je, izgleda, izbjegao najgore!

1 d

0
Познате прве прогнозе из Денвера о повреди Јокића

Košarka

Poznate prve prognoze iz Denvera o povredi Jokića

2 d

0
Јокићев тренер: Забринут сам, надам се да није катастрофа

Košarka

Jokićev trener: Zabrinut sam, nadam se da nije katastrofa

2 d

0
Тренер Мајамија никад моћнијим ријечима причао о Јокићу

Košarka

Trener Majamija nikad moćnijim riječima pričao o Jokiću

2 d

0

Više iz rubrike

Џејмс Нанели нови кошаркаш АЕК-а из Атине

Košarka

Džejms Naneli novi košarkaš AEK-a iz Atine

4 h

0
Кошаркаш Партизана Двејн Вашингтон МВП АБА лиге за децембар

Košarka

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington MVP ABA lige za decembar

1 d

0
Ђоан Пењароја, тренер Партизана

Košarka

Trener Partizana poslije novog poraza: "Dobro smo se držali"

1 d

0
Партизан наставио црни низ у Евролиги

Košarka

Partizan nastavio crni niz u Evroligi

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

53

Zlatnim dukatom darivana beba Danijela Dakanović

15

51

Pozovi 1414: Pomozimo Vuku Malom i njegovoj porodici

15

45

Oglasili se iz Olimpijakosa o Tajriku Džounsu: Ovako stoje stvari

15

37

Snimak sa skandaloznog dočeka: Evo šta je Vesna Đogani uradila kada je saznala da su ostali bez para

15

32

"Ključa" u Holandiji: Dramatična novogodišnja noć, policija kaže da je nivo nasilja "nezapamćen"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner