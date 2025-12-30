Jokićev trener: Zabrinut sam, nadam se da nije katastrofa

Nikola Jokić povrijedio se tokom utakmice Denvera i Majamija, a Dejvid Adelman, trener Nagetsa, istakao je da je zabrinut zbog prve zvijezde tima.

Košarkaši Denvera poraženi su od Majamija, ali gotovo da u timu Nagetsa niko nije razmišljao o ishodu meča. Sve oči i misle bile su usmjerene ka Nikoli Jokiću koji se povrijedio u završnici prvog poluvremena.

Poslije meča Dejvid Adelman, trener Denvera, istakao je zabrinutost zbog trostrukog MVP-a.

„Odmah je znao da nešto nije u redu. Sve je to nažalost dio igre. Više ćemo saznati u utorak ujutru kada odradi magnetnu rezonancu. Najviše sam zabrinut za njega kao osobu i kako će proći kroz razočarenje, koje svaka povreda nosi“, istakao je Adelman.

U Denveru se nadaju da situacija neće biti katastrofalna odnosno da je povreda ipak blaže prirode.

„Sve naše misli su sa njim. Nadamo se da nije neki katastrofalan scenario. Međutim, i ako se to desi moramo da nađemo način da idemo dalje i da budemo spremni da ostanemo duže bez Nikole“, rekao je Adelman.

Jokićeva povreda teško je pala i Džamalu Mareju.

„On nije dio našeg tima, on je praktično sve što imamo. Samo želimo da ga vidimo zdravog. Sada o tome razmišljam“, rekao je Kanađanin.

Kako je došlo do povrede?

Jokić je blistao u prvom poluvremenu utakmice i upisao je 21 poen, pet skokova i osam asistencija, a onda samo nekoliko sekundi pred kraj druge dionice Jokićev saigrač Spenser Džouns nagazio je njegovo lijevo stopalo.

Poslije toga je koljeno srpskog asa proklizalo, vidjelo se da je došlo do povrede, a on je samo pao na parket i počeo da se previja od bolova.