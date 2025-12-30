Trener Majamija nikad moćnijim riječima pričao o Jokiću

Trener Majamija Erik Spolstra govorio je o Nikoli Jokiću prije i nakon utakmice u kojoj je njegov Majami Hit uništio Denver Nagetse 147:123, ali tek u drugom poluvremenu, nakon što se srpski centar povrijedio.

Spenser Džouns je padom na Jokićevu novu donio veliku glavobolju timu, a mi sada čekamo da vidimo koliko dugo će Srbin morati da bude van parketa. Spolstra je svjestan koliko je povreda promijenila tok meča, a prije okršaja je sipao pohvale na njegov račun.

- On sigurno "čit kod". Ima ekstremnu želju da pobijedi, o čemu se možda ne priča previše. Zato mu to dozvoljava da radi šta god želi, zbog svojih vještina. Može da veže po 18 asistencija i poena, uhvati 22 skoka. Ima neobičan način da svaki put napravi pravu akciju, ne juri statistiku...

- Tri puta je bio MVP i ovo mu je trenutno najbolja godina. Ono što radi ove godine je nevjerovatno, ovo mu je najbolja godina - govorio je Erik Spolstra prije meča koji je donio tešku povredu Nikoli.

Poslije okršaja, Spolstra je pričao i Nikoli Joviću, koji je odigrao sjajan meč, a koristio je srpskog krilnog igrača i na poziciji centra, prenosi Telegraf.