I ranije su "prognozirali" svašta: Šamani u Peruu predviđaju bolest Trampa i pad Madura

Šamani u Peruu okupili su se u ponedjeljak na tradicionalnom novogodišnjem ritualu, koji se svake godine održava krajem decembra, kako bi iznijeli svoja predviđanja za godinu koja slijedi

Među njihovim proročanstvima našle su se i tvrdnje o bolesti američkog predsjednika Donalda Trampa, kao i padu venecuelanskog lidera Nikolasa Madura.

Na plaži u južnom dijelu glavnog grada Lime, šaman Huan de Dios Garsija obratio se okupljenima tokom ceremonije.

- Sjedinjene Američke Države treba da se pripreme jer će Donald Tramp ozbiljno oboljeti - rekao je Garsija.

Tokom rituala, šamani su nosili velike plakate svjetskih lidera, preko kojih su ukrštali mačeve, palili tamjan, a po nekima su i gazili, izvodeći simbolične obrede.

Pored plakata Donalda Trampa i Nikolasa Madura, u ceremoniji su korištene i slike ruskog predsjednika Vladimira Putina, kineskog predsjednika Sija Đinpinga, te Vladimira Zelenskog.

- Vidimo Nikolasa Madura poraženog. Nikolas Maduro će pobjeći iz Venecuele. Neće biti uhvaćen - rekao je Garsija.

On je takođe iznio predviđanje vezano za unutrašnju politiku Perua, navodeći da će Keiko Fuđimori, kćerka bivšeg predsjednika Alberta Fuđimorija, nakon tri neuspjele kandidature pobijediti na predsjedničkim izborima.

- Žena koja sanja da vlada Peruom, kroz wachumu (ancestralnu biljku) uspio sam vidjeti da će Keiko Fuđimori biti predsjednica 2026. godine - kazao je.

Šamani su se osvrnuli i na rat u Ukrajini, iznijevši predviđanje o njegovom završetku.

- Vidim da će se sukob završiti, podići će zastavu mira - predvidio je Garsija.

Ovaj ritual održava se svake godine krajem decembra, a šamani su i ranijih godina iznosili slična predviđanja, uključujući i prognozu o okončanju rata u Ukrajini tokom 2023. godine.