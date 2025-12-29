Sve se mijenja: Ako je Baba Vanga bila u pravu, svijet više neće biti isti

Proročanstvo slijepe bugarske vidovnjakinje Babe Vange, za koju se često tvrdi da je predvidjela terorističke napade 11. septembra i pandemiju Kovida, ponovo je u fokusu javnosti.

Razlog je jednostavan - prema tumačenjima njenih sljedbenika, do ispunjenja jednog od njenih posljednjih proročanstava ostalo je još svega nekoliko dana.

Već se spekuliše ne samo o tome šta bi moglo da se dogodi, već i gdje bi se taj događaj mogao odigrati.

Proročanstvo za 2025: Kontakt sa vanzemaljcima?

Za 2025. godinu ostalo je, prema tim tumačenjima, neispunjeno jedno proročanstvo - ono koje govori o prvom kontaktu čovječanstva sa vanzemaljskim životom. Taj susret, kako se navodi, trebalo bi da se dogodi tokom velikog, globalno prenošenog televizijskog događaja, čija priroda nikada nije precizno objašnjena.

Kako se godina bliži kraju, krug potencijalnih događaja sve se više sužava.

Gdje bi se "svjetlo na nebu" moglo pojaviti

Kao najčešći kandidati pominju se tekući Kup afričkih nacija u fudbalu i globalni televizijski prenosi dočeka Nove godine, koje svake godine prati ogroman broj ljudi širom planete.

Prema interpretacijama sljedbenika Babe Vange, u viziji se pominje neidentifikovani leteći objekat koji se pojavljuje kao "novo svjetlo na nebu" iznad neimenovanog događaja - trenutak koji bi, navodno, donio odgovore, a ne strah.

Problem sa izvorima: Nema zapisanih proročanstava

Važno je naglasiti da Baba Vanga nikada nije ostavila pisane zapise o svojim proročanstvima. Većina tvrdnji potiče od njene brataniče Krasimire Stojanove i drugih sljedbenika, koji su njene navodne vizije zapisivali i tumačili tek nakon njene smrti.

Upravo zbog toga često su izloženi kritikama da su njene riječi pogrešno ili proizvoljno interpretirali.

Sportski događaji pod lupom tumača

Iako se danas tvrdi da se proročanstvo odnosi na veliki sportski događaj, ne postoje dokazi da je Baba Vanga ikada konkretno govorila o sportskim takmičenjima, poput Superboula ili Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Kup afričkih nacija, koji traje do 18. januara 2026. godine i prati ga oko dvije milijarde gledalaca širom svijeta, trenutno se izdvaja kao jedan od glavnih "kandidata".

Neuspjeli pokušaji ispunjenja proročanstva

Posljednji pokušaj da se proročanstvo ispuni dogodio se 5. decembra, kada su se na društvenim mrežama pojavile spekulacije da bi žrijeb za Svjetsko prvenstvo mogao predstavljati taj misteriozni događaj. Ipak, nikakvo neobično "svjetlo na nebu" tada se nije pojavilo.

Misteriozni objekat 3I/ATLAS i nove teorije

Pojedini vjernici tvrde da se proročanstvo već ostvarilo prolaskom međuzvjezdanog objekta 3I/ATLAS, koji se Zemlji najviše približio 19. decembra. Iako su NASA i astronomi zaključili da je riječ o beživotnoj kometi, dio javnosti i dalje vjeruje da je u pitanju vanzemaljska letjelica.

Naučna objašnjenja umjesto senzacije

Postoje i racionalnija tumačenja prema kojima se "svijetlo" iz vizije odnosi na meteorsku kišu, pojavu polarne svjetlosti ili očekivanu supernovu T Coronae Borealis Nova, udaljenu oko 3.000 svjetlosnih godina, koja bi mogla postati vidljiva sa Zemlje.

Isto predviđanje i za sljedeću godinu

Zašto mnogi misle da ovo neće biti slučaj i da se ništa desiti jeste i to što je Baba Vanga navodno predvidjela da će se susreta nepoznatom civilizacijom desiti sljedeće godine u novembru.

Slava i promašaji legendarne proročice

Uprkos brojnim spekulacijama, reputacija Babe Vange i dalje se poredi sa slavom Nostradamusa. Pripisuju joj se predviđanja potonuća podmornice "Kursk", napada 11. septembra, cunamija 2004. godine, izbora Baraka Obame i uspona ISIS-a.

Međutim, njena proročanstva imala su i ozbiljne promašaje - uključujući tvrdnje o nuklearnom ratu i potpunom nestanku Evrope do 2016. godine, što se nije dogodilo, prenosi "24Sedam".