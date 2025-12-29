Logo
Large banner

Nedeljni horoskop do 4. januara: Srećan broj, boja i savjet za svaki znak u prvoj nedjelji nove godine

Izvor:

Ona

29.12.2025

17:55

Komentari:

0
Недељни хороскоп до 4. јануара: Срећан број, боја и савјет за сваки знак у првој недјељи нове године
Foto: Pexels

Ulazak u posljednje dane stare i prve dane nove godine nosi posebnu energiju.

To je period kada se prirodno osvrćemo na ono što ostavljamo iza sebe, ali i kada pokušavamo da naslutimo kakav nas ritam čeka dalje. Tarot u ovim danima ne daje gotove odgovore, već smjernice - gdje da usporimo, gdje da budemo hrabriji i na šta da obratimo pažnju.

U nastavku pročitajte nedjeljnu tarot poruku za svaki horoskopski znak, uz srećan broj, boju i praktičan savjet za dane pred nama.

Ovan

Ova nedjelja traži fokus. Umjesto da rasipate energiju na više strana, izaberite jednu jasnu namjeru i gradite dane oko nje. Kada se pojave neplanirani zahtjevi, usporite i postavite granice. U odnosima pomaže iskrenost bez dramatizovanja. Finansije se stabilizuju kada zatvorite jedan mali, ali uporan izvor gubitka.

Savjet: Jedna jasna odluka vrijedi više od deset polovičnih.

Srećan broj: 3

Srećna boja: tamnocrvena

Horoskop

Zanimljivosti

Za tri znaka horoskopa dolazi smak svijeta krajem decembra

Bik

Napredak dolazi kroz smiren ritam. Oslobodite se jedne obaveze koja vam stvara pritisak i primijetićete koliko se energije vraća. Dom i privatni prostor igraju važnu ulogu ove nedjelje. U ljubavi male, ponovljive pažnje grade sigurnost.

Savjet: Mir koji čuvate postaje vaša snaga.

Srećan broj: 6

Srećna boja: šumsko zelena

Blizanci

Ideja imate mnogo, ali je vrijeme da jednu stavite na prvo mjesto. Organizacija i jasni rokovi donose olakšanje. U komunikaciji ne pretpostavljajte - pitajte. U odnosima radoznalost liječi nesporazume.

Savet: Fokus umnožava talenat.

Srećan broj: 5

Srećna boja: žuta

Rak

Osjetljivost vam je kompas, ne slabost. Ove nedjelje važno je da se ne izgubite u tuđim emocijama. Postavite jasne, ali blage granice. U ljubavi tražite konkretnu sigurnost, ne nagađanja.

Savjet: Briga o sebi je preduslov za brigu o drugima.

Srećan broj: 2

Srećna boja: srebrna

Horoskop

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi koji su izuzetno pametni, ali toga nisu svjesni

Lav

Vrijeme je da vodite primjerom, ali bez potrebe da se dokazujete. Kreativnost je naglašena, posebno sredinom nedjelje. U odnosima birajte toplinu umjesto kontrole. Finansije se popravljaju kada se fokusirate na jednu jasnu ponudu ili cilj.

Savjet: Dostojanstvo je tiha snaga.

Srećan broj: 1

Srećna boja: zlatna

Djevica

Pojednostavljivanje donosi olakšanje. Smanjite broj obaveza i alata koje koristite. U ljubavi jasno izgovorene potrebe sprečavaju zamor. Obratite pažnju na tijelo i rutinu.

Savjet: Red je oblik nježnosti prema sebi.

Srećan broj: 4

Srećna boja: boja slonovače

2026 godišnji horoskop

Zanimljivosti

Šta svaki horoskopski znak treba da poželi tačno u ponoć?

Vaga

Istina dolazi prije harmonije. Jedan razgovor koji odlažete traži pažnju. U odnosima se ravnoteža vraća kada jasno kažete šta možete, a šta ne. Estetika i ljepota imaju terapeutski efekat ove nedjelje.

Savjet: Blagost i čvrstina mogu ići zajedno.

Srećan broj: 8

Srećna boja: puder roze

Škorpija

Instinkt vas vodi tačno tamo gdje treba. Ako se jave intenzivne emocije, potražite uzrok, ne krivca. U ljubavi manje dramatike, više iskrenosti. Finansije zahtjevaju dugoročno razmišljanje.

Savjet: Prava moć je u smirenoj akciji.

Srećan broj: 9

Srećna boja: bordo

Strijelac

Sreća voli jasan plan. Izaberite dva cilja i ostalo ostavite za kasnije. U ljubavi djela govore više od obećanja. Kretanje i boravak napolju vraćaju vam balans.

Savjet: Sloboda cvjeta unutar strukture.

Srećan broj: 7

Srećna boja: indigo plava

хороскоп

Zanimljivosti

Koja ste istorijska ličnost po horoskopu? Zvijezde otkrivaju da li ste Tesla, Mikelanđelo ili Gandi

Jarac

Smanjite da biste ojačali. Jedna uloga ili obaveza više vam ne donosi korist. U odnosima nježnost otvara vrata koja strogoća zatvara. Briga o tijelu je ključna.

Savjet: Održivost je pravi uspjeh.

Srećan broj: 10

Srećna boja: grafitno siva

Vodolija

Ideja traži glas. Podijelite je sa pravom osobom ili je zapišite jasno. Ljubav traži autentičnost, ne performans. Finansije se pomjeraju kroz kreativne pristupe.

Savjet: Hrabrost je mali, ali konkretan korak.

Srećan broj: 11

Srećna boja: električno plava

Ribe

Birajte odnose koji vas biraju. Ove nedjelje važno je jasno reći "da" ili "ne". U poslu definišite granice i odgovornosti. Mir dolazi kroz jednostavnost i sporiji tempo.

Savjet: Ne morate se dokazivati tamo gdje pripadate.

Srećan broj: 12

Srećna boja: lavanda

(Ona.rs)

Podijeli:

Tagovi:

astrologija

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

horoskop astrologija

Zanimljivosti

4 znaka horoskopa najsrećnija u prvoj nedjelji 2026.

3 d

0
Horoskop

Zanimljivosti

Stiže teška zima: Tri znaka horoskopa se suočava sa izazovima

3 d

0
Не треба им вјеровати: Три хороскопска знака која највише лажу

Zanimljivosti

Ne treba im vjerovati: Tri horoskopska znaka koja najviše lažu

4 d

0
Horoskop

Zanimljivosti

Za tri znaka horoskopa dolazi smak svijeta krajem decembra

4 d

0

Više iz rubrike

Oчекују се промјене: Како ће авио-путовања изгледати 2026. године

Zanimljivosti

Očekuju se promjene: Kako će avio-putovanja izgledati 2026. godine

3 h

0
Такмичар ''Милионерa“ се збунио прелаким спортским питањем: Све је помjешао, али се ипак извукао

Zanimljivosti

Takmičar ''Milionera“ se zbunio prelakim sportskim pitanjem: Sve je pomješao, ali se ipak izvukao

4 h

0
Илон Маск

Zanimljivosti

Da li su bogati ljudi zaista pametniji od ostalih?

8 h

0
Зашто мачке више комуницирају с мушкарцима него са женама

Zanimljivosti

Zašto mačke više komuniciraju s muškarcima nego sa ženama

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

19

Iz Indije došao u Banjaluku zbog posla i bolje budućnosti: Platu šalje kući, a naučio i srpski

19

19

Dječak teško povrijeđen dok je bacao petarde: Amputirali mu dva prsta

19

15

Ko će raditi za platu od marku?

19

13

Dio opštine Bileća bez vode: ''U pitanju je veliki kvar, na terenu smo''

19

10

"Za 5 minuta ako ne odeš, bićeš ubijen": Bespravno zauzimanje zemlje širom FBiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner