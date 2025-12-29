Nedeljni horoskop do 4. januara: Srećan broj, boja i savjet za svaki znak u prvoj nedjelji nove godine

To je period kada se prirodno osvrćemo na ono što ostavljamo iza sebe, ali i kada pokušavamo da naslutimo kakav nas ritam čeka dalje. Tarot u ovim danima ne daje gotove odgovore, već smjernice - gdje da usporimo, gdje da budemo hrabriji i na šta da obratimo pažnju.

U nastavku pročitajte nedjeljnu tarot poruku za svaki horoskopski znak, uz srećan broj, boju i praktičan savjet za dane pred nama.

Ovan

Ova nedjelja traži fokus. Umjesto da rasipate energiju na više strana, izaberite jednu jasnu namjeru i gradite dane oko nje. Kada se pojave neplanirani zahtjevi, usporite i postavite granice. U odnosima pomaže iskrenost bez dramatizovanja. Finansije se stabilizuju kada zatvorite jedan mali, ali uporan izvor gubitka.

Savjet: Jedna jasna odluka vrijedi više od deset polovičnih.

Srećan broj: 3

Srećna boja: tamnocrvena

Bik

Napredak dolazi kroz smiren ritam. Oslobodite se jedne obaveze koja vam stvara pritisak i primijetićete koliko se energije vraća. Dom i privatni prostor igraju važnu ulogu ove nedjelje. U ljubavi male, ponovljive pažnje grade sigurnost.

Savjet: Mir koji čuvate postaje vaša snaga.

Srećan broj: 6

Srećna boja: šumsko zelena

Blizanci

Ideja imate mnogo, ali je vrijeme da jednu stavite na prvo mjesto. Organizacija i jasni rokovi donose olakšanje. U komunikaciji ne pretpostavljajte - pitajte. U odnosima radoznalost liječi nesporazume.

Savet: Fokus umnožava talenat.

Srećan broj: 5

Srećna boja: žuta

Rak

Osjetljivost vam je kompas, ne slabost. Ove nedjelje važno je da se ne izgubite u tuđim emocijama. Postavite jasne, ali blage granice. U ljubavi tražite konkretnu sigurnost, ne nagađanja.

Savjet: Briga o sebi je preduslov za brigu o drugima.

Srećan broj: 2

Srećna boja: srebrna

Lav

Vrijeme je da vodite primjerom, ali bez potrebe da se dokazujete. Kreativnost je naglašena, posebno sredinom nedjelje. U odnosima birajte toplinu umjesto kontrole. Finansije se popravljaju kada se fokusirate na jednu jasnu ponudu ili cilj.

Savjet: Dostojanstvo je tiha snaga.

Srećan broj: 1

Srećna boja: zlatna

Djevica

Pojednostavljivanje donosi olakšanje. Smanjite broj obaveza i alata koje koristite. U ljubavi jasno izgovorene potrebe sprečavaju zamor. Obratite pažnju na tijelo i rutinu.

Savjet: Red je oblik nježnosti prema sebi.

Srećan broj: 4

Srećna boja: boja slonovače

Vaga

Istina dolazi prije harmonije. Jedan razgovor koji odlažete traži pažnju. U odnosima se ravnoteža vraća kada jasno kažete šta možete, a šta ne. Estetika i ljepota imaju terapeutski efekat ove nedjelje.

Savjet: Blagost i čvrstina mogu ići zajedno.

Srećan broj: 8

Srećna boja: puder roze

Škorpija

Instinkt vas vodi tačno tamo gdje treba. Ako se jave intenzivne emocije, potražite uzrok, ne krivca. U ljubavi manje dramatike, više iskrenosti. Finansije zahtjevaju dugoročno razmišljanje.

Savjet: Prava moć je u smirenoj akciji.

Srećan broj: 9

Srećna boja: bordo

Strijelac

Sreća voli jasan plan. Izaberite dva cilja i ostalo ostavite za kasnije. U ljubavi djela govore više od obećanja. Kretanje i boravak napolju vraćaju vam balans.

Savjet: Sloboda cvjeta unutar strukture.

Srećan broj: 7

Srećna boja: indigo plava

Jarac

Smanjite da biste ojačali. Jedna uloga ili obaveza više vam ne donosi korist. U odnosima nježnost otvara vrata koja strogoća zatvara. Briga o tijelu je ključna.

Savjet: Održivost je pravi uspjeh.

Srećan broj: 10

Srećna boja: grafitno siva

Vodolija

Ideja traži glas. Podijelite je sa pravom osobom ili je zapišite jasno. Ljubav traži autentičnost, ne performans. Finansije se pomjeraju kroz kreativne pristupe.

Savjet: Hrabrost je mali, ali konkretan korak.

Srećan broj: 11

Srećna boja: električno plava

Ribe

Birajte odnose koji vas biraju. Ove nedjelje važno je jasno reći "da" ili "ne". U poslu definišite granice i odgovornosti. Mir dolazi kroz jednostavnost i sporiji tempo.

Savjet: Ne morate se dokazivati tamo gdje pripadate.

Srećan broj: 12

Srećna boja: lavanda

