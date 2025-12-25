Logo
Za tri znaka horoskopa dolazi smak svijeta krajem decembra

Izvor:

Agencije

25.12.2025

11:30

Komentari:

0
Horoskop
Foto: Pexels

Decembar nije mjesec za one sa tankim živcima. Dok neki znaci zodijaka uživaju u blagodatima, tri znaka horoskopa uskoro će osjetiti pravu oluju – i to ne onu napolju, već onu u svom životu.

Da li ste među njima? Ako jeste, možda je najbolje da se pripremite mentalno.

Ovan

Energija koja vas je do sada nosila, odjednom se može okrenuti protiv vas. Mali konflikti u poslu ili privatnom životu mogu eskalirati brže nego što očekujete. Savjet? Probajte da izdvojite vrijeme za sebe – šetnja ili kratka meditacija mogu da učine čuda za smirenje.

Rak

Emocije će biti intenzivne, a stara nesigurnost može da izbije na površinu. Ako se osetite preplavljeno, zapišite osećanja. Vjerovali ili ne, čak i kratka dnevna rutina zapisivanja može pomoći da se prepoznaju obrasci i smanje emotivni udari.

Jarac

Planovi koji su vam se činili sigurnim mogu se iznenada poremetiti. Umjesto da paničite, pokušajte da prihvatite neizvesnost kao šansu za prilagođavanje. Savjet?

Минић са Удружењем хирурга

Republika Srpska

Minić sa predstavnicima Udruženja hirurga: Srpska ima visok nivo zdravstvenih usluga

Napravite listu prioriteta i fokusirajte se na ono što možete da kontrolišete. Funkcioniše svaki put.

Savjet za sve

Ne zaboravite na moć malih rituala. Topla kupka, dobra knjiga, ili čak omiljeni čaj mogu biti vaša mala oaza mira u haosu. I zapamtite – ovo nije kraj svijeta, već period intenzivnog testiranja vaše strpljivosti i snalažljivosti.

Decembar možda djeluje kao smak svijeta za Ovnove, Rakove i Jarčeve, ali pravi izazov je u tome kako ćete reagovati. Ponekad su baš ti olujni periodi trenuci kada učimo najviše o sebi. Prigrlite ih, pripremite se i sjetite se – poslije svakog mraka dolazi svitanje.

Horoskop

