FSB otkrio eksploziv i spriječio terorističke napade

Federalna služba bezbjednosti Rusije (FSB) saopštila je danas da je spriječila niz terorističkih napada koje su planirale ukrajinske obavještajne agencije u Kalugoj oblasti i da je jedan od agenata poginuo jer je pružao oružani otpor tokom hapšenja.

„FSB je spriječila niz terorističkih napada koje su planirale ukrajinske obavještajne agencije u Kalugoj oblasti. Kao rezultat ovih mjera, stanovnik Kaluge, rođen 1976. godine, porijeklom iz Zaporožja, identifikovan je kao lice koje je, po uputstvima ukrajinskih obavještajnih agencija, planiralo da detonira improvizovane eksplozivne naprave u federalnom skladištu gasa i na parkingu jednog odbrambenog preduzeća“, naveo je Centar za odnose s javnošću FSB-a.

Prema podacima FSB-a, za terorističke napade je proizvedeno približno 80 kilograma visokoeksplozivnih i zapaljivih naprava domaće izrade.

Iz skladišta koje su formirale ukrajinske specijalne službe zaplijenjeno je 300 grama plastičnog eksploziva strane proizvodnje, dva električna detonatora, pištolj i municija, prenosi RIA Novosti.

Kako je navedeno, tokom pokušaja hapšenja terorista je pružio oružani otpor i ubijen je uzvratnom vatrom.

Nije bilo povrijeđenih među policajcima ili civilima.

Pored toga, na telefonu teroriste pronađena je Telegram prepiska sa agentom ukrajinskih specijalnih službi, u kojoj se razgovaralo o planiranim zločinima i uputstvima za pravljenje improvizovanih eksplozivnih naprava i eksploziva, navodi se u saopštenju.