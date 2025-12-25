Logo
Large banner

FSB otkrio eksploziv i spriječio terorističke napade

25.12.2025

11:20

Komentari:

0
ФСБ открио експлозив и спријечио терористичке нападе

Federalna služba bezbjednosti Rusije (FSB) saopštila je danas da je spriječila niz terorističkih napada koje su planirale ukrajinske obavještajne agencije u Kalugoj oblasti i da je jedan od agenata poginuo jer je pružao oružani otpor tokom hapšenja.

„FSB je spriječila niz terorističkih napada koje su planirale ukrajinske obavještajne agencije u Kalugoj oblasti. Kao rezultat ovih mjera, stanovnik Kaluge, rođen 1976. godine, porijeklom iz Zaporožja, identifikovan je kao lice koje je, po uputstvima ukrajinskih obavještajnih agencija, planiralo da detonira improvizovane eksplozivne naprave u federalnom skladištu gasa i na parkingu jednog odbrambenog preduzeća“, naveo je Centar za odnose s javnošću FSB-a.

Хеликоптер МУП-а

Društvo

Helikopter MUP-a dežura na Jahorini

Prema podacima FSB-a, za terorističke napade je proizvedeno približno 80 kilograma visokoeksplozivnih i zapaljivih naprava domaće izrade.

Iz skladišta koje su formirale ukrajinske specijalne službe zaplijenjeno je 300 grama plastičnog eksploziva strane proizvodnje, dva električna detonatora, pištolj i municija, prenosi RIA Novosti.

Kako je navedeno, tokom pokušaja hapšenja terorista je pružio oružani otpor i ubijen je uzvratnom vatrom.

Marija Zaharova

Svijet

Zaharova: Tramp spasava Ameriku

Nije bilo povrijeđenih među policajcima ili civilima.

Pored toga, na telefonu teroriste pronađena je Telegram prepiska sa agentom ukrajinskih specijalnih službi, u kojoj se razgovaralo o planiranim zločinima i uputstvima za pravljenje improvizovanih eksplozivnih naprava i eksploziva, navodi se u saopštenju.

Podijeli:

Tagovi:

FSB

Teroristički napad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бившем шефу црногорске полиције и у поновљеном поступку три године и осам мјесеци затвора

Region

Bivšem šefu crnogorske policije i u ponovljenom postupku tri godine i osam mjeseci zatvora

2 h

0
Возио "ауди" 238 на час

Srbija

Vozio "audi" 238 na čas

2 h

0
Капућино са златом, кошта 100КМ

Zanimljivosti

Restoran u Sarajevu služi kapućino sa zlatom: Cijena prava sitnica

2 h

0
Мушкарац панично побјегао кроз прозор: Изгледа да је муж стигао кући

Zanimljivosti

Muškarac panično pobjegao kroz prozor: Izgleda da je muž stigao kući

2 h

0

Više iz rubrike

Захарова: Трамп спасава Америку

Svijet

Zaharova: Tramp spasava Ameriku

2 h

0
Ово је најхладније мјесто на Земљи: Мјештани уопште не могу изаћи из кућа

Svijet

Ovo je najhladnije mjesto na Zemlji: Mještani uopšte ne mogu izaći iz kuća

3 h

0
Њемачки извоз на ивици понора

Svijet

Njemački izvoz na ivici ponora

4 h

0
Трамп телефоном разговарао са дјецом широм САД поводом Бадњег дана

Svijet

Tramp telefonom razgovarao sa djecom širom SAD povodom Badnjeg dana

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

Počeo sastanak vladajuće koalicije u Srpskoj

13

45

Uskoro ponovo besplatan parking u Banjaluci

13

35

Međunarodna akcija: MUP Srpske hapsio zbog dječije pornografije

13

30

Za ubistvo na traktorijadi devet godina zatvora

13

30

Policajac neovlašteno zaustavio automobil, pa nasrnuo na porodicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner