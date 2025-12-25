Škondrić: Ima osnova za prigovor Apelacionom vijeću suda BiH

Gradska izborna komisija u Prijedoru smatra da ima osnova da se uloži prigovor Apelacionom vijeću Suda BiH na odluku CIK-a BiH o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, izjavio je predsjednik prijedorskog GIK-a Željko Škondrić.

On je naveo da je GIK danas održao vanrednu sjednicu povodom jučerašnje odluke CIK-a.

"Zaključak je da ima osnova da se uloži prigovor. Bićemo u kontaktu sa lokalnim izbornim komisijama na koje se odluka odnosi i koordinisati dalje djelovanje", rekao je Škondrić.

Odlukom CIK-a u Prijedoru su poništeni izbori u dvije mjesne zajednice – Gornji Orlovci – Božići biračko mjesto 001 i Saničani biračko mjesto 059.

Srbija Tačno ovog dana stiže hladnoća kakvu nismo vidjeli bar 40 godina

U Gornjim Orlovcima izlaznost je bila 39,38 odsto i kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je 189 glasova ili 53,85 odsto, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 157 glasova ili 44,7 odsto.

U Saničanima izlaznost je bila 64,57 odsto i kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je 232 glasa ili 64,62 odsto, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 125 glasova ili 34,82 odsto.

Osim u Prijedoru, prijevremeni izbori poništeni su na određenim biračkim mjestima i u Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.