Goran Ramović (19) nestao na području Pazarića, porodica moli za pomoć

25.12.2025

12:20

Горан Рамовић нестао у Пазарићу
Foto: Ustupljena fotografija

Goran Ramović (19) nestao je prije tri dana na području Pazarića, a njegova porodica moli za pomoć.

Kako je rekla njegova majka Dragana Ković on je prekjuče nestao oko devet sati. Istakla je da je slučaj prijavljen Policijskoj stanici Hadžići.

Гинтер Фелингер

Republika Srpska

Ginter Felinger se ponovo miješa u izbore u Republici Srpskoj

- Samo da je zdrav i živ. Izašao je negdje svojevoljno. Nosio je bijelu duksericu, crnu trenerku i crne patike – rekla je Goranova majka za „Avaz“.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova KS potvrdili su da imaju zaprimljenu prijavu o nestanku.

