Privredna komora Srpske: U 10 godina kompenzovano 1,55 milijardi KM obaveza

Izvor:

SRNA

25.12.2025

12:07

Привредна комора Српске
Foto: ATV

Multilateralna kompenzacija, koja je u Republici Srpskoj počela prije 10 godina, uspješan je projekat i jedinstven u regionu što dokazuje i podatak da je u tom periodu kompenzovano 1,55 milijardi KM obaveza, rečeno je na prezentaciji rezultata projekta u Privrednoj komori Srpske u Banjaluci.

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić rekao je da bi ovaj projekat, koji sprovodi Banjalučka berza u saradnji sa Komorom, mogao da donese još bolje rezultate, te pozvao preduzeća da prate rad Berze kada je riječ o multilateralnoj kompenzaciji i da unesu svoje obaveze.

"Privredna komora Srpske redovno prijavljuje svoje obaveze na svaki multilateralni krug i u svakom ciklusu imamo zavidne rezultate", izjavio je Račić novinarima.

Direktor Banjalučke berze Boris Srdić rekao je da je za 10 godina u 54 multilateralne kompenzacije obaveze kompenzovalo 2.820 od 8.300 registrovanih učesnika, kao i 80 poslovnih subjekata iz Federacije BiH.

"Od ukupnog obima kompenzovanih obaveza najveće učešće imaju privatna preduzeća - 32 odsto, javna preduzeća, trezor - 26 odsto, javni fondovi devet odsto, a gradovi i opštine oko četiri odsto", naveo je Srdić.

On smatra da bi sistem multilateralne kompenzacije mogao da bude unaprijeđen uključivanjem Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kao i uvođenjem u sistem elektronskog akceptnog naloga neopozivog naloga dužnika za prenos novčanih sredstava povjeriocu na određeni datum.

Srdić je podsjetio da je 2014. godine jednoglasno donesen zakon o multilateralnoj kompenzaciji, a u oktobru 2015. organizovana je prva multilateralna kompenzacija u Republici Srpskoj.

privredna komora RS

