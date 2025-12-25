Logo
Kremlj o Zelenskom: Može li on uopšte da donosi adekvatne odluke

Izvor:

RT Balkan

25.12.2025

11:57

Foto: Tanjug/AP

U Kremlju su, nakon božićnog obraćanja šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog, izrazili sumnju u njegovu sposobnost da donosi adekvatne odluke u vezi sa procesom regulisanja sukoba, saopštio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

"Vidjeli smo poruku povodom zaista čudnog jučerašnjeg božićnog obraćanja Zelenskog. Nekulturno, ogorčeno. Podsjeća na slabo uračunljivu osobu. Nameće se pitanje da li je on uopšte sposoban da donosi adekvatne odluke u pravcu regulisanja političkim i diplomatskim sredstvima", poručio je Peskov.

Полиција Хрватска

Region

Muškarac (52) udario u stub, pa sletio u provaliju: Poginuo na licu mjesta

Ranije je Zelenski u božićnom obraćanju naciji, kao veliki vjernik, iskoristio priliku da, bez direktnog pominjanja imena, uputi poruku za koju se smatra da je bila upućena ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, rekavši da "neki žele da on nestane", prije nego što je pozvao građane da se mole za mir u Ukrajini, prenosi RT Balkan.

Kremlj

Dmitrij Peskov

Volodimir Zelenski

