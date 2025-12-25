Logo
Large banner

Njemački izvoz na ivici ponora

25.12.2025

09:33

Komentari:

0
Њемачки извоз на ивици понора
Foto: Pixabay

Njemački izvoz u SAD je pod snažnim pritiskom zbog carinske politike administracije američkog predsjednika Donalda Trampa.

Ovo se jasno odrazilo na rezultate u prva tri kvartala 2025, pokazuje danas objavljeni izvještaj Instituta za njemačku ekonomiju.

U prosjeku, njemački izvoz u SAD pao je za 7,8 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, dok je u uporednom periodu od 2016. do 2024. beležio prosečan godišnji rast od gotovo pet odsto.

бојан ивановић

Republika Srpska

Ivanović: Na sceni podjela biračkog tijela i poništvanje izborne volje građana

Najveći pad zabilježen je u sektorima automobila i auto-dijelova, mašina i hemijskih proizvoda, koji zajedno čine više od dve petine njemačkog izvoza u Sjedinjene Američke Države. Samo ove tri industrije smanjile su ukupni njemački izvoz na američko tržište u prva tri kvartala 2025. za više od 5,2 procentna poena, što predstavlja više od dve trećine ukupnog pada.

Izvoz automobila i auto-delova posebno je pogođen zbog visokih carina, pa je u tom sektoru zabilježen pad od 14 odsto međugodišnje. Izvoz mašina smanjen je za 9,5 odsto međugodišnje, dijelom zbog carine od 50 odsto na čelik, aluminijum i proizvode od tih metala.

Nasuprot tome, njemački izvoz farmaceutskih proizvoda i srodnih artikala u Sjedinjene Američke Države je zabilježio rast zahvaljujući ranijim isporukama, mogućem preusmjeravanju trgovine i činjenici da su duže od ostalih proizvoda bili izuzeti od američkih carina.

U više ključnih industrija njemački izvoz u SAD vraćen je na nivoe iz 2022, pa čak i početka 2019. godine, napominje se u izvještaju,piše BizPortal.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

izvoz

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ивановић: На сцени подјела бирачког тијела и поништвање изборне воље грађана

Republika Srpska

Ivanović: Na sceni podjela biračkog tijela i poništvanje izborne volje građana

4 h

0
Ухапшен Бањалучанин код ког је пронађена дрога

Hronika

Uhapšen Banjalučanin kod kog je pronađena droga

4 h

0
Трамп телефоном разговарао са дјецом широм САД поводом Бадњег дана

Svijet

Tramp telefonom razgovarao sa djecom širom SAD povodom Badnjeg dana

4 h

0
Нови тренд у шминкању је освојио многе: Без тешких подлога за пудер

Stil

Novi trend u šminkanju je osvojio mnoge: Bez teških podloga za puder

4 h

0

Više iz rubrike

Трамп телефоном разговарао са дјецом широм САД поводом Бадњег дана

Svijet

Tramp telefonom razgovarao sa djecom širom SAD povodom Badnjeg dana

4 h

0
Руска ПВО оборила преко 140 украјинских беспилотних летелица

Svijet

Ruska PVO oborila preko 140 ukrajinskih bespilotnih letelica

5 h

0
Папа Лав на Божићној миси

Svijet

Papa Lav predvodio Božićnu misu: Odbijanje siromašnih je odbijanje Boga

5 h

0
Пиране пливају у води

Svijet

Djevojčicu (2) ubile pirane nakon što je pala u rijeku

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

Počeo sastanak vladajuće koalicije u Srpskoj

13

45

Uskoro ponovo besplatan parking u Banjaluci

13

35

Međunarodna akcija: MUP Srpske hapsio zbog dječije pornografije

13

30

Za ubistvo na traktorijadi devet godina zatvora

13

30

Policajac neovlašteno zaustavio automobil, pa nasrnuo na porodicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner