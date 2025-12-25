Njemački izvoz na ivici ponora

Ovo se jasno odrazilo na rezultate u prva tri kvartala 2025, pokazuje danas objavljeni izvještaj Instituta za njemačku ekonomiju.

U prosjeku, njemački izvoz u SAD pao je za 7,8 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, dok je u uporednom periodu od 2016. do 2024. beležio prosečan godišnji rast od gotovo pet odsto.

Najveći pad zabilježen je u sektorima automobila i auto-dijelova, mašina i hemijskih proizvoda, koji zajedno čine više od dve petine njemačkog izvoza u Sjedinjene Američke Države. Samo ove tri industrije smanjile su ukupni njemački izvoz na američko tržište u prva tri kvartala 2025. za više od 5,2 procentna poena, što predstavlja više od dve trećine ukupnog pada.

Izvoz automobila i auto-delova posebno je pogođen zbog visokih carina, pa je u tom sektoru zabilježen pad od 14 odsto međugodišnje. Izvoz mašina smanjen je za 9,5 odsto međugodišnje, dijelom zbog carine od 50 odsto na čelik, aluminijum i proizvode od tih metala.

Nasuprot tome, njemački izvoz farmaceutskih proizvoda i srodnih artikala u Sjedinjene Američke Države je zabilježio rast zahvaljujući ranijim isporukama, mogućem preusmjeravanju trgovine i činjenici da su duže od ostalih proizvoda bili izuzeti od američkih carina.

U više ključnih industrija njemački izvoz u SAD vraćen je na nivoe iz 2022, pa čak i početka 2019. godine, napominje se u izvještaju,piše BizPortal.