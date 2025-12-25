Papa Lav predvodio Božićnu misu: Odbijanje siromašnih je odbijanje Boga

Papa Lav XIV istakao je u božićnoj propovijedi na Badnje veče, da priča o Isusovom rođenju u štali, zbog nedostatka mesta u svratištu, podseća hrišćane da odbijanje pomoći siromašnima i strancima danas znači odbacivanje samog Boga.

Papa, koji je brigu o migrantima i siromašnima postavio kao ključne teme svog ranog pontifikata, rekao je da Isusovo rođenje pokazuje Božiju prisutnost u svakom čovjeku, dok je predvodio svetu misu u Bazilici Svetog Petra, okupljajući više od 6.000 vjernika unutar crkve.

- Na zemlji nema mjesta za Boga ako nema mjesta za čovjeka. Odbiti jednog znači odbiti i drugog - poručio je papa, prenio je Rojters.

Papa je citirao i bivšeg papu Benedikta XIV, koji je isticao da svijet ne vodi računa o djeci, siromašnima i strancima.

- Dok nas iskrivljena ekonomija navodi da ljude tretiramo kao običnu robu, Bog postaje poput nas, otkrivajući beskrajno dostojanstvo svake osobe - rekao je Lav XIV.

Van bazilike, oko 5.000 ljudi pratilo je misu na ekranima Trga Svetog Petra, držeći kišobrane i noseći kabanice po jakoj kiši.

- Divim se vašoj hrabrosti i zahvaljujem što ste večeras ovdje, čak i po ovakvom vremenu - rekao je papa okupljenima uoči početka mise.