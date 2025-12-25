Logo
Large banner

Papa Lav predvodio Božićnu misu: Odbijanje siromašnih je odbijanje Boga

Izvor:

Tanjug

25.12.2025

08:12

Komentari:

0
Папа Лав на Божићној миси
Foto: Gregorio Borgia/Pexels

Papa Lav XIV istakao je u božićnoj propovijedi na Badnje veče, da priča o Isusovom rođenju u štali, zbog nedostatka mesta u svratištu, podseća hrišćane da odbijanje pomoći siromašnima i strancima danas znači odbacivanje samog Boga.

Papa, koji je brigu o migrantima i siromašnima postavio kao ključne teme svog ranog pontifikata, rekao je da Isusovo rođenje pokazuje Božiju prisutnost u svakom čovjeku, dok je predvodio svetu misu u Bazilici Svetog Petra, okupljajući više od 6.000 vjernika unutar crkve.

Милица Тодоровић

Scena

Milica Todorović se oglasila pred porođaj

- Na zemlji nema mjesta za Boga ako nema mjesta za čovjeka. Odbiti jednog znači odbiti i drugog - poručio je papa, prenio je Rojters.

Papa je citirao i bivšeg papu Benedikta XIV, koji je isticao da svijet ne vodi računa o djeci, siromašnima i strancima.

- Dok nas iskrivljena ekonomija navodi da ljude tretiramo kao običnu robu, Bog postaje poput nas, otkrivajući beskrajno dostojanstvo svake osobe - rekao je Lav XIV.

Horoskop

Zanimljivosti

Kome su zvijezde naklonjene danas?

Van bazilike, oko 5.000 ljudi pratilo je misu na ekranima Trga Svetog Petra, držeći kišobrane i noseći kabanice po jakoj kiši.

- Divim se vašoj hrabrosti i zahvaljujem što ste večeras ovdje, čak i po ovakvom vremenu - rekao je papa okupljenima uoči početka mise.

Podijeli:

Tagovi:

papa Lav

Katolička crkva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ови дијелови Бањалуке остају без струје

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje

1 h

0
Српска богатија за 25 беба

Društvo

Srpska bogatija za 25 beba

1 h

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Danas oblačno sa padavinama

1 h

0
Čaj, cvijeće

Zdravlje

Najbolji čajevi koje trebamo piti kada nas uhvati prehlada ili gripa

1 h

0

Više iz rubrike

Пиране пливају у води

Svijet

Djevojčicu (2) ubile pirane nakon što je pala u rijeku

2 h

0
Лутрија листић

Svijet

Istorijski dobitak na lutriji: Evo gdje je otišlo 1.55 milijardi evra

2 h

0
Насри Асфура-Тито, предсједник Хондураса

Svijet

Tito pobijedio na predsjedničkim izborima

2 h

0
Лопов украо BMW у којем је било троје д‌јеце

Svijet

Lopov ukrao BMW u kojem je bilo troje d‌jece

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

33

Njemački izvoz na ivici ponora

09

30

Ivanović: Na sceni podjela biračkog tijela i poništvanje izborne volje građana

09

25

Uhapšen Banjalučanin kod kog je pronađena droga

09

21

Tramp telefonom razgovarao sa djecom širom SAD povodom Badnjeg dana

09

11

Novi trend u šminkanju je osvojio mnoge: Bez teških podloga za puder

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner