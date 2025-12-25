Djevojčicu (2) ubile pirane nakon što je pala u rijeku

Klara Vitoria (2) tragično je stradala u napadu pirana nakon što je pala u rijeku u blizini svog doma u brazilskoj državi Amazonas.

Djevojčica je živjela sa roditeljima u kući na vodi koja nije imala ogradu, a pad se dogodio kroz otvor u kući dok su roditelji na trenutak izgubili djevojčicu iz vida.

Roditelji su odmah skočili u vodu i pokušali da je spasu, ali je tijelo male Klare pronađeno pet minuta kasnije, a djevojčica je proglašena mrtvom na licu mjesta.

Većina povreda bila je na vratu i nastale su tokom napada pirana. Tijelo je prebačeno u Institut za forenzičke procedure.

Lokalni ribari navode da su ovakvi napadi češći tokom sezone razmnožavanja pirana, te upozoravaju kupače i mještane da budu oprezni.

Biolog Edinberg Oliveira objašnjava da pirane obično djeluju odbrambeno i daju jedan upozoravajući ugriz, a incidenti se dešavaju kada ljudi narušavaju prirodna staništa riba.

Ovaj tragičan događaj dolazi nedugo nakon što je u oktobru došlo do sličnog napada pirana na popularnoj plaži Miriti u Manakapuru, pri čemu je više osoba, uključujući i sedmomjesečnu bebu, povrijeđeno. Lokalna vlast je tada apelovala da se izbjegava kupanje.