Danas je sveti Spiridon Čudotvorac: Smatra se zaštitnikom zanatlija

Izvor:

Kurir

25.12.2025

07:06

Komentari:

0
Данас је свети Спиридон Чудотворац: Сматра се заштитником занатлија
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju dan posvećen sjećanju na Svetog Spiridona Trimituskog – velikog čudotvorca i hrišćanskog svetitelja.

Sveti Spiridon Trimituski rođen je na Kipru 270. godine, u vrijeme cara Konstantina. Oženio se mlad i dobio ćerku Irinu, a kada mu je žena umrla predao se Bogu. Očevim putem pošla je i Irina. Izabran je za episkopa u gradu Trimifuntu.

Učestvovao je na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji i veruje se da je čudesenim moćima povratio mnoge jeretike u hrišćanstvo. Upokojio se 348. godine, a njegove mošti i dan danas se čuvaju na ostrvu Krf čiji je zaštitnik. Svetog Spiridona zbog njegove blagosti proslavljaju djeca i majke, a prema verovanjima, bolesni koji taj dan provedu u nekom manastiru mogu da budu izliječeni.

Smatra se i zaštitnikom zanatlija, a najčešće obućara i prerađivača kože. Prema predanju, ovaj svetitelj je napravio prvi zemljani lonac, vreću, a uspio je da napravi i prvu košulju. Zbog toga ga često slave kovači, šnajderi, grnčari.

Ауто

Svijet

Lopov ukrao BMW u kojem je bilo troje d‌jece

Sveti Spiridon je na jedno oko bio slijep, jer kako se vjeruje, jedan obućar ga je ubo šilom u oko. Međutim, Spiridon se nije ljutio, već je išao oko obućara i plakao, a na kraju ga blagosiljao. Za ovog čudotvorca vezuje se mnoge neverovatne priče, a jedna od njih je da je od zmije napravio zlato i dao nekom siromahu da vrati dug. Često je pomagao onima koji nemaju. Vjeruje se da je čak zaustavio tok reke, vaskrsao nekoliko mrtvaca, ali i iscijelio cara Konstantina od teške bolesti.

Sveti Spiridon je, prema vjerovanjima, prodao jednom trgovcu 100 koza, a ovaj znajući da Spiridon nikad ne broji novac, isplati mu za 99 koza, a za jednu je prećutno pare zadržao. Kada je trgovac krenuo da potera koze, sve su pošle osim te jedne. Opirala se i nije htela da pođe s njim. Tada se Sveti Spiridon obratio čoveku koji je pokušao da ga prevari: "Životinja ova ne čini to uzalud. Da nisi zadržao cijenu njenu?”. Postiđeni trgovac priznao je da nije dao novac, a onda je isplatio i tu kozu koja je odmah krenula za njim.

Sveti Spiridon je zaštitnik Krfa, a vjeruje se da je nekoliko puta spasao to ostrvo od bolesti i osvajača. Njegove mošti iznose se četiri puta godišnje na ulice i služi se litija. Prema predanju, mošti Svetog Spiridona spasile su Krf od kuge, gladi i napada osvajača.

Tako su 1716. godine Krfljani izneli mošti Svetog Spiridona na bedeme grada poslije jednomjesečne opsade Turaka. Molitvom svecu izazvali su buru koja je uplašila osvajača, nakon čega su Turci odustali od dalje opsade grada, prenosi Kurir.

