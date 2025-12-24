Sutra je važan praznik za majke i djecu: Slavimo velikog sveca, a ovo su običaji

Sveti Spiridon Trimituntski jedan je od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavnom svijetu, poznat po svojoj skromnosti, blagosti i brojnim čudima. Njegov život bio je primjer vjere pretočene u svakodnevna djela, a narodna predanja o njemu prenose se vijekovima, svjedočeći o snazi molitve, praštanja i pomoći onima kojima je najpotrebnija. Praznik posvećen njemu proslavljamo 25. decembra.

Skroman početak i put ka episkopstvu

Sveti Spiridon rođen je oko 270. godine na Kipru, u vrijeme vladavine cara Konstantina. Vodio je jednostavan život, bavio se stočarstvom i rano se oženio. Sa suprugom je dobio ćerku Irinu, ali nakon ženine smrti potpuno se posvetio Bogu i vjeri.

Njegova ćerka slijedila je očev duhovni put, a Spiridon je, zahvaljujući svom poštenju i pobožnosti, izabran za episkopa grada Trimifunta. Iako je nosio visoko crkveno zvanje, do kraja života ostao je skroman, blizak narodu i jednostavan u ponašanju.

Branilac vjere i učesnik Prvog vaseljenskog sabora

Sveti Spiridon učestvovao je na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji, gdje se borio protiv jeresi i branio temelje hrišćanske vjere. Predanje kaže da je upravo njegovom riječju i čudima mnoge ljude vratio pravoslavlju.

Upokojio se 348. godine, a njegove netruležne mošti i danas se čuvaju na ostrvu Krf, čiji je nebeski zaštitnik. Vjernici iz cijelog svijeta dolaze da mu se poklone, vjerujući u njegovu iscjeliteljsku moć.

Svetitelj koga posebno poštuju majke, djeca i bolesni

Zbog svoje dobrote i blagosti, Sveti Spiridon posebno je blizak majkama i djeci. U narodu postoji vjerovanje da bolesni koji njegov dan provedu u manastiru ili u molitvi mogu dobiti iscjeljenje ili olakšanje.

Poznat je i kao zaštitnik zanatlija, naročito obućara, kožara, krojača, kovača i grnčara. Predanje kaže da je upravo on načinio prve predmete od gline, vreću i čak jednostavnu košulju, čime je simbolično zaštitio ljude koji žive od svog rada.

Snaga praštanja i čuda dobrote

Jedna od priča kaže da je Sveti Spiridon bio slijep na jedno oko, jer ga je jedan obućar nehotice povrijedio šilom. Umjesto ljutnje, svetitelj je plakao nad njegovom greškom i na kraju ga blagoslovio, ostavivši snažnu poruku o praštanju i smirenju.

Za njega se vezuju i brojna čuda. Prema narodnom predanju, zmiju je pretvorio u zlato kako bi pomogao siromahu da vrati dug. Vjeruje se da je pomagao onima koji nemaju, vaskrsavao mrtve, zaustavljao tok rijeke i čak iscjelio cara Konstantina od teške bolesti.

Pouka o poštenju: priča o sto koza

Jedna od najpoznatijih priča govori o trgovcu koji je od Svetog Spiridona kupio sto koza, ali je platio samo devedeset devet, računajući na to da svetitelj ne broji novac. Kada je trgovac krenuo, sve koze su pošle za njim osim jedne, koja se uporno opirala.

Tada mu se Spiridon obratio riječima: "Ova životinja se ne opire bez razloga. Zar nisi zadržao njenu cijenu?" Postiđeni trgovac priznao je prevaru, doplatio za kozu, a ona je odmah krenula za stadom.

Zaštitnik ostrva Krf

Sveti Spiridon smatra se vječnim čuvarom ostrva Krf. Prema predanju, više puta je spasao ostrvo od kuge, gladi i napada osvajača. Njegove mošti se četiri puta godišnje iznose u svečanoj litiji ulicama grada.

Jedan od najpoznatijih događaja zbio se 1716. godine, kada su stanovnici Krfa, poslije dugotrajne opsade, iznijeli mošti Svetog Spiridona na gradske bedeme. Nakon molitve, podigla se snažna oluja koja je uplašila osvajače, pa su odustali od napada.

Priče o Svetom Spiridonu i danas žive u narodu kao svjedočanstvo vjere, poštenja i pomoći bližnjem. Njegov lik ostaje simbol tihe snage, pravde i čuda koja se dešavaju onima koji vjeruju iskreno i bez kalkulacije.