Milan Vasić odveo sina na Kosovo, posjetili veliku svetinju

Telegraf

Telegraf

24.12.2025

20:30

Милан Васић са сином у манастиру Грачаница
Foto: Instagram/Screenshot

Glumac Milan Vasić odveo je svog nasljednika Despota na Kosovo i Metohiju, gdje se i vjenčao sa suprugom Majom. Oni su zajedno posjetili manastir Gračanicu.

Otac i sin su sa mirom u duši gledali ikone u zadužbini kralja Milutina, a upravo u tom manastiru se Despot i krstio.

Inače, pored stana u Beogradu, Milan ima i imanje na Kosovu i Metohiji, gdje je nedavno odveo svog sina.

- Prvi dolazak Despota na svoje ognjište, u svoj dom, kod babe i djeda u Veliko Ropotovo (Kosovo i Metohija). Maštao sam o ovom trenutku godinama i moram priznati da mi je ovo jedan od najsrećnijih dana! Baba i djed oduševljeni i presrećni Despote sine, sve je ovo tvoje, ali zapamti ovo se ne prodaje - napisao je on u opisu.

Podsjetimo, Milan Vasić i njegova supruga Maja krstili su sina u manastiru Gračanica.

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog djetinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove ljepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje - stoji u objavi koju je podijelio Milan Vasić.

Milan Vasić

