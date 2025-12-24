Logo
''Obnovili smo romansu'': Marija Šerifović pokazala zgodnog frajera

Agencije

24.12.2025

13:46

''Обновили смо романсу'': Марија Шерифовић показала згодног фрајера
Foto: Youtube

Pop zvijezda Marija Šerifović svoj ljubavni život krije daleko od očiju javnosti, ali sada je napravila mali štos putem društvenih mreža.

Objavila je selfi snimak sa jednim zgodnim frajerom i napisala:

"Nakon 7 godina smo obnovili romansu", napisala je Šerifovićeva.

U pitanju je personalni trener Mitar, te nema sumnje da se ovo obnavljanje "romanse" odnosi na to da će Marija ponovo početi sa treninzima.

Марија Шерифовић са тренером
Marija Šerifović sa trenerom

Marija Šerifović

