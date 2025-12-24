''Obnovili smo romansu'': Marija Šerifović pokazala zgodnog frajera

Izvor:
Agencije
24.12.2025
13:46
Komentari:0
Pop zvijezda Marija Šerifović svoj ljubavni život krije daleko od očiju javnosti, ali sada je napravila mali štos putem društvenih mreža.
Objavila je selfi snimak sa jednim zgodnim frajerom i napisala:
"Nakon 7 godina smo obnovili romansu", napisala je Šerifovićeva.
U pitanju je personalni trener Mitar, te nema sumnje da se ovo obnavljanje "romanse" odnosi na to da će Marija ponovo početi sa treninzima.
Scena
4 h0
Scena
4 h0
Scena
4 h0
Scena
7 h0
Najnovije
Najčitanije
17
20
17
14
17
10
17
08
16
52
Trenutno na programu