Šta kaže tata: Dule Savić se oglasio o Vujadinu

Izvor:

ATV

24.12.2025

12:39

Povodom navoda da bi njegov sin mogao da učestvuje u "Eksatlonu", oglasio se Dule Savić, legenda Crvene zvezde.

"Ne čitam novine, ne znam šta pišu. Nisam obaviješten", poručio je Vujadinov otac za "Sportisimo."

Podsjetimo, prema pisanju "Novosti", bivši fudbaler Crvene zvezde Vujadin Savić nalazi se u završnoj fazi pregovora sa producentima jednog od najzahtjevnijih sportskih televizijskih formata na svijetu. Suprug glumice Mirke Vasiljević mogao bi uskoro da spakuje kofere i preseli se u Dominikansku Republiku, gdje se snima popularni “Eksatlon”.

U slučaju dogovora, Savića očekuje borba u izuzetno teškim prirodnim uslovima, prolazak kroz ekstremne poligone, ali i prilika da se domogne titule pobjednika i novčane nagrade od 25.000 evra.

"Vujadinu se ideja odmah dopala jer je riječ o pravom sportskom izazovu. On voli da se takmiči i pobjeđuje, a poligoni u Eksatlonu su izuzetno zahtjevni, što mu dodatno predstavlja motiv", navodi neimenovani izvor.

Ima jedna dilema

Kako dodaje sagovornik, jedina dilema za bivšeg fudbalera jeste usklađivanje porodičnih obaveza sa višenedjeljnim boravkom van zemlje.

"Razgovarao je sa Mirkom i ima njenu podršku, ali nije baš oduševljena idejom da budu razdvojeni skoro dva mjeseca", objašnjava izvor, uvjeren da bi sin legendarnog Duleta Savića bio pravo osvježenje u takmičenju.

"Ako ode, to će biti prava poslastica za gledaoce. Fizički je izuzetno spreman, druželjubiv i duhovit, ali zna i da bude prgav kada gubi. U svakom slučaju – biće spektakl!".

“Eksatlon” je međunarodni sportsko-takmičarski rijaliti-format koji je stekao ogromnu popularnost širom svijeta. Riječ je o spoju vrhunskog sportskog nadmetanja i televizijskog spektakla u kojem se provjeravaju fizička snaga, brzina, koordinacija i mentalna izdržljivost – bez prečica i bez olakšica, jer se svaki poen osvaja isključivo na stazi.

