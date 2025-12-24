Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

Ako ste sačuvali neki od legendarnih Nokia telefona, posebno čuveni Nokia 3310, možda u vlasništvu imate mali tehnološki raritet.

Ukoliko negdje još uvek čuvate legendarnu Nokiu 3310, možda ne bi trebalo da je bacate jer taj stari telefon danas može da vredi više nego što mislite.

Ovaj model, koji je obilježio početak 2000-ih, danas ponovo privlači pažnju, ali ovog puta kolekcionara i ljubitelja retro tehnologije.

Nokia 3310 predstavljena je 2000. godine i brzo je postala simbol izdržljivosti, dugotrajne baterije i jednostavne upotrebe. Upravo te osobine danas joj daju dodatnu vrijednost na tržištu polovnih uređaja.

Prema dostupnim podacima sa oglasa i aukcijskih platformi, potpuno nov i neotpakovan primerak može da dostigne cijenu i veću od 1.700 evra, što je znatno više od njegove originalne prodajne cijene. Sa druge strane, polovni, ali ispravni modeli uglavnom se prodaju za 20 do 40 evra.

Primjerci koji dolaze sa originalnom ambalažom, punjačem i dokumentacijom mogu da se nađu i pocjeni do 100 evra, dok se refabrikovane verzije danas prodaju takođe za oko 100 evra.

Na cijenu najviše utiču stanje uređaja, funkcionalnost baterije, kao i očuvanost kućišta i ekrana. Iako mnogima danas djeluje zastarjelo, ovaj telefon za neke predstavlja idealan izbor za "digitalni detoks", jer ne nudi aplikacije i društvene mreže.

Ukoliko telefon više ne radi, preporučuje se njegovo ekološko recikliranje, jer sadrži materijale koji mogu ponovo da se iskoriste, prenosi B92.