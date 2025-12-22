Italija kaznila Epl sa 115 miliona dolara

Italijansko tijelo za zaštitu tržišne konkurencije kaznilo je Epl s 98.6 miliona evra (115 miliona dolara) zbog navodne zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu mobilnih aplikacija.

Italijansko tijelo za zaštitu tržišne konkurencije AGCM izjavilo je da Eplova politika transparentnosti praćenja aplikacija (ATT) ograničava tržišnu konkurenciju nametanjem nepoštenih uslova programerima aplikacija trećih strana.

Pravila ATT-a, uvedena 2021. godine, zahtijevaju od programera da dobiju izrazitu saglasnost korisnika za prikupljanje i povezivanje podataka u reklamne svrhe.

Tijelo je utvrdilo da je Eplova implementacija prisilila programere da dvaput zatraže saglasnost za istu svrhu, proces koji ne ispunjava zahtjeve zakonodavstva o privatnosti.

Tijelo je reklo da je ovaj pristup “dvostrukog pristanka” štetan za programere, oglašivače i reklamne platforme, jer ograničava prikupljanje i korištenje podataka bitnih za personalizovano oglašavanje, prenosi “Anadolija“.