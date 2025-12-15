Poplave u Maroku odnijele najmanje sedam života

Izvor:
SRNA
15.12.2025
07:02
Komentari:0
Najmanje sedam ljudi izgubilo je život u bujičnim poplavama poslije obilnih kiša u marokanskoj provinciji Safi na atlantskoj obali, saopštile su marokanske vlasti.
U poplavama je povrijeđeno 20 ljudi.
Spasilačke akcije se nastavljaju.
🚨 At least seven people dead and 20 injured after exceptional flooding left large parts of the city of Safi, Morocco, underwater today. pic.twitter.com/2331YzOhn9— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 14, 2025
Jedan sat jake kiše bio je dovoljan da poplavi oko 70 kuća i prodavnica, odnese deset automobila i presiječe mnoge puteve u provinciji i okolini.
