Poplave u Maroku odnijele najmanje sedam života

Izvor:

SRNA

15.12.2025

07:02

Поплаве у Мароку
Foto: Društvena mreža X/Volcaholic

Najmanje sedam ljudi izgubilo je život u bujičnim poplavama poslije obilnih kiša u marokanskoj provinciji Safi na atlantskoj obali, saopštile su marokanske vlasti.

U poplavama je povrijeđeno 20 ljudi.

Spasilačke akcije se nastavljaju.

Jedan sat jake kiše bio je dovoljan da poplavi oko 70 kuća i prodavnica, odnese deset automobila i presiječe mnoge puteve u provinciji i okolini.

Tagovi:

Poplave

Maroko

