Poplave u Maroku odnijele najmanje sedam života

Najmanje sedam ljudi izgubilo je život u bujičnim poplavama poslije obilnih kiša u marokanskoj provinciji Safi na atlantskoj obali, saopštile su marokanske vlasti.

U poplavama je povrijeđeno 20 ljudi.

Spasilačke akcije se nastavljaju.

🚨 At least seven people dead and 20 injured after exceptional flooding left large parts of the city of Safi, Morocco, underwater today. pic.twitter.com/2331YzOhn9 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 14, 2025

Jedan sat jake kiše bio je dovoljan da poplavi oko 70 kuća i prodavnica, odnese deset automobila i presiječe mnoge puteve u provinciji i okolini.