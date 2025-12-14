Preživio Holokaust, stradao u napadu na plaži Bondaj!

Muškarac porijeklom iz Odese koji je preživio Holokaust poginuo je danas u terorističkom napadu u Sidneju na plaži Bondaj u napadu na Jevrejsku zajednicu, štiteći sopstvenim tijelom suprugu.

Kako navodi Raša tudej (RT), Aleksandar Klejtman je tokom napada zaklonio suprugu Larisu, sa kojom je bio u braku 50 godina.

Ona je preživjela, dok su svi hici pogodili njega.

- Aleksandar je kao dijete preživio Holokaust, ali je na kraju stradao u mirnoj Australiji. Zaklonio je suprugu od napadača naoružanih puškama - naveo je za RT sagovornik blizak Klejtmanu.

Porodica Klejtmana je 1941. godine pobjegla iz Odese, a djetinjstvo je proveo u Kemerovskoj oblasti, nakon čega se preselio u Lavov.

Poslije raspada Sovjetskog Saveza, Aleksandar i Larisa Klejtman emigrirali su u Australiju.

Na plaži Bondaj u Sidneju danas je u pucnjavi na pripadnike jevrejske zajednice koji su se okupili da bi proslavili praznik Hanuku, prema posljednjim podacima, poginulo najmanje 12 osoba, među kojima i jedan od dvojice napadača, dok je 29 ljudi ranjeno, prenijeli su ranije australijski mediji.