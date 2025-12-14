Logo
Large banner

Više od polovine Nijemaca ne može slobodno da izrazi mišljenje

14.12.2025

19:09

Komentari:

0
Више од половине Нијемаца не може слободно да изрази мишљење
Foto: Pixabay

Više od polovine Nijemaca smatra da ne može slobodno da izrazi svoje mišljenje, pokazala je anketa koju je sprovela švajcarska kompanija "Tenor", a objavio njemački list "Velt".

Prema rezultatima ankete, čak 57 odsto Nijemaca smatra da je trenutno bolje biti oprezan kada iznose svoje stavove.

Najveća zabrinutost zabilježena je među pristalicama stranke Alternativa za Njemačku /AfD/, gd‌je je samo 11 odsto glasača reklo da se osjeća slobodno u izražavanju svojih stavova, dok je preostalih 89 odsto reklo suprotno.

kamera televizija pixabay

Svijet

Rusija označila Dojče vele nepoželjnom organizacijom

Zabrinutost zbog slobode izražavanja izraženija je među stanovnicima istočnonjemačkih pokrajina, gd‌je je 64 odsto reklo da se osjeća rezervisano u izražavanju svojih mišljenja. U zapadnoj Njemačkoj 55 odsto ispitanika zalagalo se za oprez.

Samo 18 odsto Nijemaca reklo je da odobrava društveni i politički kurs zemlje, dok je preostalih 82 odsto izrazilo suprotno mišljenje.

жељко комшић 12092025

BiH

Prva kandidatura za izbore u BiH! Komšić nije, evo ko ide ispred DF-a

Kada je riječ o godinama starosti ispitanika, najjače nezadovoljstvo političkim putem Njemačke izrazili su ispitanici starosti od 45 do 49 godina. Istovremeno, među svim starosnim grupama od 16 do 60 godina i više najmanje 80 odsto ispitanika opisalo se kao nezadovoljno političkim putem Njemačke.

Ogromnih 94 odsto glasača AfD-a ne odobrava društvenu i političku putanju Njemačke, dok je 91 odsto glasača Ljevice opisalo njen društveno-politički kurs kao loš.

Onlajn-anketa je sprovedena od 26. novembra do 3. decembra među 1.500 ljudi.

Oktobarska anketa koju je sproveo Institut Forsa za emitere N-TV i RTL pokazala je da je samo 26 odsto Nijemaca zadovoljno radnim učinkom kancelara Fridriha Merca, što je njegov najniži rejting odobravanja do sada.

Broj onih koji su nezadovoljni konzervativnim liderom porastao je na rekordnih 71 odsto, u odnosu na 52 odsto u maju, kada je imenovan za kancelara.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

sloboda

mišljenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Драма у Њемачкој: Мушкарац ножем повриједио жену и њено четворо дјеце

Svijet

Drama u Njemačkoj: Muškarac nožem povrijedio ženu i njeno četvoro djece

1 d

0
Драма на аеродрому: Више од 11.200 дијаманата пронађено у ручном пртљагу

Svijet

Drama na aerodromu: Više od 11.200 dijamanata pronađeno u ručnom prtljagu

1 d

0
Колико новца од Њемачке примају породице с троје дјеце?

Ekonomija

Koliko novca od Njemačke primaju porodice s troje djece?

1 d

0
Њемачка тражи добровољце за експеримент: Нуде чак 23 хиљаде евра за овај изазов

Zanimljivosti

Njemačka traži dobrovoljce za eksperiment: Nude čak 23 hiljade evra za ovaj izazov

2 d

0

Više iz rubrike

Русија означила Дојче веле непожељном организацијом

Svijet

Rusija označila Dojče vele nepoželjnom organizacijom

1 h

0
Нови снимци језивог напада у Сиднеју: Нападачи пуцали директно у људе

Svijet

Novi snimci jezivog napada u Sidneju: Napadači pucali direktno u ljude

1 h

0
Приведене још двије особе због пуцњаве на плажи у Аустралији

Svijet

Privedene još dvije osobe zbog pucnjave na plaži u Australiji

2 h

0
Пољска полиција открила тајни пролаз: Више од 180 миграната ушло у ЕУ кроз тунел скривен шуми

Svijet

Poljska policija otkrila tajni prolaz: Više od 180 migranata ušlo u EU kroz tunel skriven šumi

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

44

Mila Čečavac (5) iz Dervente boluje genetske bolesti - izgradnja centra olakšala bi svakodnevnicu

20

43

Nevolje u raju: Tri robotaksija potpuno blokirala ulicu

20

42

Dvojac optužen za fingiranje saobraćajne nezgode kako bi prevarili osiguranje

20

24

Originalna priča o Stjuartu Malom je mnogo čudnija i jezivija ​​nego što mislite

20

20

Raste broj mrtvih u masakru u Sidneju, oglasio se i Tramp

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner