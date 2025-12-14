Više od polovine Nijemaca ne može slobodno da izrazi mišljenje

Više od polovine Nijemaca smatra da ne može slobodno da izrazi svoje mišljenje, pokazala je anketa koju je sprovela švajcarska kompanija "Tenor", a objavio njemački list "Velt".

Prema rezultatima ankete, čak 57 odsto Nijemaca smatra da je trenutno bolje biti oprezan kada iznose svoje stavove.

Najveća zabrinutost zabilježena je među pristalicama stranke Alternativa za Njemačku /AfD/, gd‌je je samo 11 odsto glasača reklo da se osjeća slobodno u izražavanju svojih stavova, dok je preostalih 89 odsto reklo suprotno.

Zabrinutost zbog slobode izražavanja izraženija je među stanovnicima istočnonjemačkih pokrajina, gd‌je je 64 odsto reklo da se osjeća rezervisano u izražavanju svojih mišljenja. U zapadnoj Njemačkoj 55 odsto ispitanika zalagalo se za oprez.

Samo 18 odsto Nijemaca reklo je da odobrava društveni i politički kurs zemlje, dok je preostalih 82 odsto izrazilo suprotno mišljenje.

Kada je riječ o godinama starosti ispitanika, najjače nezadovoljstvo političkim putem Njemačke izrazili su ispitanici starosti od 45 do 49 godina. Istovremeno, među svim starosnim grupama od 16 do 60 godina i više najmanje 80 odsto ispitanika opisalo se kao nezadovoljno političkim putem Njemačke.

Ogromnih 94 odsto glasača AfD-a ne odobrava društvenu i političku putanju Njemačke, dok je 91 odsto glasača Ljevice opisalo njen društveno-politički kurs kao loš.

Onlajn-anketa je sprovedena od 26. novembra do 3. decembra među 1.500 ljudi.

Oktobarska anketa koju je sproveo Institut Forsa za emitere N-TV i RTL pokazala je da je samo 26 odsto Nijemaca zadovoljno radnim učinkom kancelara Fridriha Merca, što je njegov najniži rejting odobravanja do sada.

Broj onih koji su nezadovoljni konzervativnim liderom porastao je na rekordnih 71 odsto, u odnosu na 52 odsto u maju, kada je imenovan za kancelara.