Koliko novca od Njemačke primaju porodice s troje djece?

Socijalnu naknadu, građanski dohodak Bürgergeld, u Njemačkoj prima preko pet miliona osoba. Stvarni iznos dohotka koji se prima u Njemačkoj zavisi od mnogih različitih faktora.

Koliko novca može primiti porodica sa troje djece, možete saznati u nastavku.

Iznos građanskog dohotka za porodicu sa troje djece zavisi od raznih činilaca: uzrasta djece, troškova stanovanja i svih ostalih prihoda.

Osnovu čini standardna naknada, dopunjena troškovima stanovanja i mogućim dodatnim potrebama.

Koliko prima petočlana porodica?

Roditelji (dvije odrasle osobe u istoj socijalnoj jedinici) zajedno primaju dva puta po 506 evra, što rezultira iznosom od 1.012 evra standardne naknade.

Za djecu se primjenjuju fiksne stope u zavisnosti od uzrasta.

U zavisnosti od uzrasta djece, ukupni standardni građanski dodatak za porodicu od pet članova stoga iznosi između 2.083 i 2.425 evra mjesečno.

Dodatni troškovi stanovanja

Oni su pokriveni uz standardni dodatak – u zavisnosti od opštine. Za pet osoba generalno važi sljedeće:

Odgovarajuća veličina stana: otprilike 100–105 m²

Ograničenja najamnine razlikuju se regionalno, npr. 800 do 1400 evra, uključujući režije i grijanje

Ukupna korist od građanskog dodatka stoga je često znatno veća od 3.000 evra mjesečno, u zavisnosti od mjesta prebivališta, pišu njemački mediji.

Moguće su dodatne naknade poput naknada za trudnice, obrazovanje, njegu, a u obzir se uzima i da li se radi o samohranim roditeljima.

Porodica sa troje djece može očekivati osnovni dohodak od oko 2.100 € do 2.400 € u 2026. – plus stanarina, troškovi grijanja i svi dodatni troškovi. Dječiji dodatak se u potpunosti odbija, a dohodak djelimično.

U zavisnosti od specifičnih okolnosti, neto mjesečna isplata iznosi otprilike 2.000 € do 3.200 €, pišu njemački mediji. Oni koji rade nepuno radno vrijeme mogu imati dodatne koristi od novih poreskih olakšica.

Možete primati građanski dodatak ako ste sposobni za rad i ispunjavate uslove za naknade, te stoga ispunjavate barem sljedeće uslove: imate najmanje 15 godina i još niste navršili godine za penziju. Živite u Njemačkoj i ovdje vam je središte života.

Više od 5 miliona primalaca naknade

U junu 2025. godine, otprilike 5,39 miliona ljudi u Njemačkoj primalo je građanski dodatak (Bürgergeld), uključujući oko 3,91 milion ljudi u radno sposobnoj dobi i 1,42 miliona osoba koje nisu sposobne za rad (npr. djeca).

Godišnji prosjek za 2025. godinu bio je otprilike 5,47 miliona primalaca (3,95 miliona u radno sposobnoj dobi, 1,45 miliona u radno nesposobnoj dobi).

Broj korisnika koji ispunjavaju uslove za naknadu i koji su bili registrovani kao nezaposleni bio je oko 1,8 miliona, prenosi Feniks Magazin.