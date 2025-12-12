Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

U vremenu kada cijene kafe širom Bosne i Hercegovine vrtoglavo rastu, pa u pojedinim gradovima košta i do 4 KM, u jednom gradu espreso možete popiti za jednu marku.

Kako piše "072.info", fotografija računa iz jednog cazinskog restorana, na kojem jasno stoji cijena od 1,00 KM za espreso, privukla je veliku pažnju građana.

U doba poskupljenja i različitih “novih cjenovnika”, ovakve slike postaju pravo osvježenje.

Građani s oduševljenjem komentarišu kako je lijepo vidjeti da postoje ugostitelji koji nisu posustali pred trendom poskupljenja i koji još uvijek čuvaju pristupačne cijene za svoje goste.

Dok se u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Tuzli i Banjaluci kafa sve češće plaća 3 KM ili više, Cazin je dokaz da se normalna cijena ipak može zadržati.

Ova kafa za 1 KM postala je mali podsjetnik da još uvijek postoje mjesta u BiH gdje se tradicija, gostoprimstvo i realne cijene uspješno čuvaju.