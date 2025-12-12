Logo
Large banner

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

Izvor:

ATV

12.12.2025

12:09

Komentari:

0
Еспресо за марку у Цазину
Foto: 072.info

U vremenu kada cijene kafe širom Bosne i Hercegovine vrtoglavo rastu, pa u pojedinim gradovima košta i do 4 KM, u jednom gradu espreso možete popiti za jednu marku.

Kako piše "072.info", fotografija računa iz jednog cazinskog restorana, na kojem jasno stoji cijena od 1,00 KM za espreso, privukla je veliku pažnju građana.

илу-риба-пост-09122025

Zanimljivosti

Da li je grijeh imati intimne odnose tokom posta

U doba poskupljenja i različitih “novih cjenovnika”, ovakve slike postaju pravo osvježenje.

Građani s oduševljenjem komentarišu kako je lijepo vidjeti da postoje ugostitelji koji nisu posustali pred trendom poskupljenja i koji još uvijek čuvaju pristupačne cijene za svoje goste.

Dok se u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Tuzli i Banjaluci kafa sve češće plaća 3 KM ili više, Cazin je dokaz da se normalna cijena ipak može zadržati.

аца лукас

Gradovi i opštine

Otkazan još jedan koncert Ace Lukasa u Srpskoj

Ova kafa za 1 KM postala je mali podsjetnik da još uvijek postoje mjesta u BiH gdje se tradicija, gostoprimstvo i realne cijene uspješno čuvaju.

Podijeli:

Tagovi:

Kafa

Cazin

Cijene

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ево како је бањалучка банка преварена за 71.000 марака

Hronika

Evo kako je banjalučka banka prevarena za 71.000 maraka

5 h

0
Повећање пензија и плата: Ево шта се све предвиђа буџетом за 2026. годину

Republika Srpska

Povećanje penzija i plata: Evo šta se sve predviđa budžetom za 2026. godinu

1 d

3
Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу

Hronika

Uhapšen Banjalučanin: Uhodio ženu i prijetio joj smrću

6 h

0
Пленковић: Намјерно сам ушао у БиХ преко новог граничног прелаза

Region

Plenković: Namjerno sam ušao u BiH preko novog graničnog prelaza

21 h

1

Više iz rubrike

Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи

Ekonomija

Poznate nove cijene goriva

5 h

0
Хрвати све више гомилају готовину: Стручњаци откривају разлог

Ekonomija

Hrvati sve više gomilaju gotovinu: Stručnjaci otkrivaju razlog

7 h

0
Лидл завршио још један објекат у БиХ

Ekonomija

Lidl završio još jedan objekat u BiH

7 h

0
Хрвати би могли да изгубе 154 милиона евра, једну ствар морају да ураде

Ekonomija

Hrvati bi mogli da izgube 154 miliona evra, jednu stvar moraju da urade

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

06

Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

16

58

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

16

50

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

16

36

Seks-bomba na poligrafu: Konačno otkrila pravu istinu o svojim grudima

16

33

Sve o meču Partizan - Crvena zvezda: Derbi koji može mnogo da odluči

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner