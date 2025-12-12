Hrvati sve više gomilaju gotovinu: Stručnjaci otkrivaju razlog

Hrvati sve češće gomilaju gotovinu izvan banaka, a vrijednost gotovine u opticaju u Hrvatskoj bilježi značajan rast.

Stručnjaci navode geopolitičku nesigurnost, strah od kvarova sistema i niske kamatne stope kao ključne razloge ovog trenda.

Vrijednost gotovine u opticaju u Hrvatskoj krajem 2025. godine dostigla je 443 milijarde kuna, što predstavlja rast od 7,4 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Što je 'gomilanje gotovine’ i zašto Hrvati to čine?

Prema podacima servisa "Foreks Klub", fenomen poznat kao ’gomilanje gotovine’, odnosno nakupljanje gotovine izvan bankarskog sistema, postaje sve rašireniji u Hrvatskoj.

Hrvati ne troše gotovinu, već je skupljaju kao svojevrsno osiguranje. Istraživanja su pokazala da više od dvije trećine Hrvata drži gotovinu 'za svaki slučaj’, iako dio stručnjaka sugeriše da bi se ova pojava mogla povezivati i sa sivom ekonomijom.

Rast uprkos promjenama u plaćanju

Kako navodi servis, pozivajući se na podatke Hrvatske narodne banke (HNB), krajem avgusta 2025. godine, vrijednost gotovine u opticaju u Hrvatskoj dostigla je 443 milijarde kuna – to je porast od 7,4 odsto u poređenju s krajem 2024. godine, kada je iznosila 413,1 milijardu kuna.

Godinu dana ranije, 2024, zabilježen je najveći godišnji rast od pandemije KOVID-19 – čak 9,5 odsto, odnosno 35,9 milijardi kuna više nego godinu prije.

Zanimljivo je da se ovaj rast događa u vremenima kada sve rjeđe postižemo za novčanicama prilikom plaćanja u trgovinama.

Godine 2024. primijećen je značajan porast potražnje za novčanicama viših apoena. Stručnjaci iz Hrvatske narodne banke (HNB) ističu da, iako gotovina prestaje biti popularno sredstvo plaćanja, njena rastuća vrijednost u opticaju ukazuje na promjenu njene uloge u privredi. Ona postaje prvenstveno alat za osiguranje.

Gotovina kao 'finansijski jastuk’ za Hrvate

Istraživanja HNB-a pokazuju da gotovinu 'za svaki slučaj’ drži već više od dvije trećine Hrvata, najčešće u iznosu do 5 hiljada kuna. Ono što je važno, ovaj je trend međugeneracijski. Iako mlađe generacije radije koriste elektronska plaćanja, i oni prepoznaju vrijednost posjedovanja fizičke gotovine kao osiguranja, piše "Dent kars".

Glavni pokretači gomilanja gotovine

Stručnjaci citirani u servisu ističu da fenomen 'gomilanja gotovine’ pokreće nekoliko ključnih faktora:

Rastuća geopolitička nesigurnost i krize: Nestabilnost u svijetu podstiče ljude da traže opipljiviju sigurnost.

Strah od kvarova sistema plaćanja: Potencijalne tehničke smetnje u digitalnom bankarstvu stvaraju potrebu za alternativom.

Niske kamatne stope na štednju: S obzirom na niske povrate na bankovne depozite, držanje gotovine postaje privlačnije.

Potreba za očuvanjem privatnosti transakcija: Anonimnost koju gotovina nudi sve je cjenjenija u digitalnom dobu.

Uprkos smanjenju broja bankomata, gotovina je i dalje dostupna

Iako Hrvati sve više cijene gotovinu, broj bankomata u zemlji opada.

Do kraja septembra 2025. godine njihov se broj smanjio za 211 u poređenju s prethodnom godinom.

Međutim, HNB jamči da je dostupnost bankarskih usluga i dalje visoka – 98,65 odsto stanovnika ima blizak pristup bankomatu ili drugoj instituciji koja nudi isplatu gotovine.

Stručnjaci ističu da, iako se infrastruktura smanjuje, gotovina ne nestaje – mijenja se samo njena funkcija.