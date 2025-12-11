Jedna od najvećih investicija u BiH: Gradi se fabrika na čak 20.000 m²

Izvor:
Kompanija Tehna objavila je da je završena montaža prefabrikovane armirano-betonske konstrukcije za novu fabriku u Gornjem Vakufu, koju gradi domaći investitor Krajina Grupa.
Riječ je o objektu impresivne površine od 20.000 kvadratnih metara, namijenjenom za proizvodnju savremenih sendvič panela.
Ovaj projekat ubraja se među najveće investicije u proizvodni sektor Bosne i Hercegovine u 2025. godini, čime predstavlja značajan iskorak za domaću industriju i građevinski sektor.
Nova tvornica dodatno jača kapacitete lokalne proizvodnje materijala, posebno u segmentu koji je ključan za energetsku efikasnost i modernu gradnju.
Iz Tehne ističu da je realizacija konstrukcije uspješno završena, te da projekat predstavlja važnu prekretnicu za cijeli industrijski lanac povezan s građevinskim materijalima.
Krajina Grupa ovim ulaganjem jača svoju poziciju jednog od vodećih domaćih investitora u proizvodnom sektoru.
Očekuje se da će puštanje opreme u pogon doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta i daljem razvoju privrede u Gornjem Vakufu i širem regionu.
Iz Tehne su investitoru poželjeli “uspješno i brzo puštanje opreme u pogon te mnogo uspješnih godina rada”.
