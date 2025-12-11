Logo
Large banner

Jedna od najvećih investicija u BiH: Gradi se fabrika na čak 20.000 m²

Izvor:

BiznisInfo

11.12.2025

18:44

Komentari:

0
Једна од највећих инвестиција у БиХ: Гради се фабрика на чак 20.000 m²
Foto: Ustupljena fotografija

Kompanija Tehna objavila je da je završena montaža prefabrikovane armirano-betonske konstrukcije za novu fabriku u Gornjem Vakufu, koju gradi domaći investitor Krajina Grupa.

Riječ je o objektu impresivne površine od 20.000 kvadratnih metara, namijenjenom za proizvodnju savremenih sendvič panela.

Jedan od najvećih industrijskih projekata u BiH u 2025.

Ovaj projekat ubraja se među najveće investicije u proizvodni sektor Bosne i Hercegovine u 2025. godini, čime predstavlja značajan iskorak za domaću industriju i građevinski sektor.

Nova tvornica dodatno jača kapacitete lokalne proizvodnje materijala, posebno u segmentu koji je ključan za energetsku efikasnost i modernu gradnju.

нермин никшић

BiH

Zbog optužbi Nikšića reagovao MUP: "Zašto nije prijavio ono što je čuo?"

Iz Tehne ističu da je realizacija konstrukcije uspješno završena, te da projekat predstavlja važnu prekretnicu za cijeli industrijski lanac povezan s građevinskim materijalima.

Domaća investicija koja donosi rast i nova radna mjesta

Krajina Grupa ovim ulaganjem jača svoju poziciju jednog od vodećih domaćih investitora u proizvodnom sektoru.

илу-магла-сунце-10112025

BiH

Zbog guste magle otkazan veći broj letova iz BiH

Očekuje se da će puštanje opreme u pogon doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta i daljem razvoju privrede u Gornjem Vakufu i širem regionu.

Iz Tehne su investitoru poželjeli “uspješno i brzo puštanje opreme u pogon te mnogo uspješnih godina rada”.

(Biznis.info)

Podijeli:

Tagovi:

fabrika

Gornji Vakuf

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хоће ли минималац бити од 1.200 до 1.600 КМ: Огласиле се власти

Ekonomija

Hoće li minimalac biti od 1.200 do 1.600 KM: Oglasile se vlasti

6 h

0
Компанија сели производњу из Турске у Републику Српску

Ekonomija

Kompanija seli proizvodnju iz Turske u Republiku Srpsku

7 h

0
Виз Ер укинуо једну од најважнијих линија из Тузле

Ekonomija

Viz Er ukinuo jednu od najvažnijih linija iz Tuzle

7 h

0
Поништени подстицаји за осам соларних постројења

Ekonomija

Poništeni podsticaji za osam solarnih postrojenja

8 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

02

Kako izgleda bol u štitnoj žlijezdi i kada treba posetiti ljekara?

21

01

Fajnenšel tajms: Britanske banke protiv planova o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava

20

55

Ko se nalazi na vrhu globalne piramide bogatstva od 470 biliona dolara?

20

47

Velika pobjeda Zvezde za mirnu evropsku zimu

20

19

Zaplijenjeno skoro 70.000 falsifikovanih limenki Red bula namijenjenog nama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner