Indija je preuzela rotirajuće jednogodišnje predsjedavanje BRIKS-u u 2026. godini i objavila da će biti posvećena zaštiti interesa globalnog Juga.

Ceremonija je održana na sastanku u Braziliji 12. decembra, kada je indijski predstavnik primio tradicionalni čekić od svog brazilskog kolege.

Indija je zvanično preuzela predsjedavanje 1. januara i biće domaćin 18. samita bloka ove godine.

Indijski premijer Narendra Modi predložio je pristup "ljudi na prvom mjestu", koji se zasniva na četiri ključna principa - održivost, inovacije, saradnja i zelena tranzicija.

Indijski stručnjaci ocjenjuju da je Indija preuzela predsjedavanje BRIKS-u u teškom periodu u međunarodnim odnosima.