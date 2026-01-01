Logo
Large banner

Svjedok ispričao detalje užasa u Švajcarskoj: Ljudi su gazili preko drugih da pobjegnu

01.01.2026

17:11

Komentari:

0
Свједок испричао детаље ужаса у Швајцарској: Људи су газили преко других да побјегну
Foto: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Svjedok stravičnog požara koji je izbio u baru "Le Constellation" u švajcarskom skijalištu Kran-Montana ispričao je potresne detalje haosa i panike u kojima su se gosti borili za goli život.

Semjuel Rap, koji se u trenutku tragedije nalazio u restoranu u neposrednoj blizini bara, rekao je za Sky News da je oko 1.30 sati po lokalnom vremenu došlo do snažne eksplozije, nakon čega je izbio razoran požar. Prizore koje je zatekao opisao je kao užasne.

Prema prvim informacijama, strahuje se da je u požaru stradalo više desetina ljudi, dok je oko 100 povrijeđeno, većinom s teškim opekotinama.

Prostor bio pun

– Rečeno mi je da je došlo do eksplozije, pa sam odmah krenuo prema baru. Na ulazu je bilo jako puno ljudi koji su u panici pokušavali pobjeći. Prostor je bio prepun i ljudi su gazili jedni preko drugih kako bi izašli – ispričao je Rap.

Швајцарска пожар Нова година 1

Svijet

Ovo je trenutak izbijanja požara u švajcarskom klubu

Dodao je da su se iz objekta čuli vrisci, te da je vidio veliki broj ljudi kako nepomično leže na podu.

– Prizori su bili užasni. Vidio sam osobu koja je jaknom prekrivala lice jedne žrtve. Mnogi su ostali bez kose zbog opekotina, a neki nisu imali ni odjeću – kazao je šokirani svjedok.

Rap je naveo da bar "Le Constellation" okuplja mlade iz cijelog svijeta.

Mladi ljudi

– Ovdje dolaze ljudi iz Engleske, Holandije i iz cijele Švajcarske. Većina gostiju ima između 16 i 18 godina. To je ono što ovu tragediju čini još strašnijom – rekao je on.

Полиција швајцарска

Svijet

Šta je izazvalo tragediju u švajcarskom zimovalištu? Svjedoci krive pirotehniku

Na mjestu nesreće i dalje se nalazi veliki broj pripadnika hitnih službi, a područje oko bara ograđeno je policijskom trakom. Novinar Sky News Džejson Farel, koji izvještava s terena, istakao je da su ljudi s kojima je razgovarao duboko potreseni.

– Ovo je potpuni šok. Ljudi se još uvijek pokušavaju sabrati i shvatiti šta se dogodilo. Kans-Montana je zavijena u crno – rekao je Farel.

Podijeli:

Tagovi:

Švajcarska

požar

nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стравичне бројке у Швајцарској: Десетине погинулих!

Svijet

Stravične brojke u Švajcarskoj: Desetine poginulih!

7 h

3
Детаљи стравичног пожара у Швајцарској: Најмање 10 мртвих, више повријеђених

Svijet

Detalji stravičnog požara u Švajcarskoj: Najmanje 10 mrtvih, više povrijeđenih

8 h

0
Ужас на прослави Нове године: Велика експлозија у швајцарском зимовалишту, има мртвих

Svijet

Užas na proslavi Nove godine: Velika eksplozija u švajcarskom zimovalištu, ima mrtvih

11 h

0
Цвијановић упутила телеграм саучешћа предсједнику Швајцарске

Svijet

Cvijanović uputila telegram saučešća predsjedniku Švajcarske

3 h

0

Više iz rubrike

Магла и снијег не помажу: Слом украјинских контранапада на два важна правца

Svijet

Magla i snijeg ne pomažu: Slom ukrajinskih kontranapada na dva važna pravca

2 h

0
Ово је тренутак избијања пожара у швајцарском клубу

Svijet

Ovo je trenutak izbijanja požara u švajcarskom klubu

2 h

0
Цвијановић упутила телеграм саучешћа предсједнику Швајцарске

Svijet

Cvijanović uputila telegram saučešća predsjedniku Švajcarske

3 h

0
Ови избори ће обиљежити 2026. годину

Svijet

Ovi izbori će obilježiti 2026. godinu

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

30

U Banjaluci ponovo bez naplate parkinga: Iz Gradske uprave pozivaju građane da budu "odgovorni"

19

26

U Trebinju nije falilo dobrog novogodišnjeg provoda: Veselo pod platanima

19

23

Danijela Dakanović iz Modriče prva beba rođena u Republici Srpskoj u 2026. godini

19

17

Doboj: Doček Nove godine uz vatromet i narodnjake

19

12

Svijeće za 13 nevinih žrtava koje je ubio Aleksandar Martinović

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner