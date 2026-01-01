Svjedok ispričao detalje užasa u Švajcarskoj: Ljudi su gazili preko drugih da pobjegnu

Svjedok stravičnog požara koji je izbio u baru "Le Constellation" u švajcarskom skijalištu Kran-Montana ispričao je potresne detalje haosa i panike u kojima su se gosti borili za goli život.

Semjuel Rap, koji se u trenutku tragedije nalazio u restoranu u neposrednoj blizini bara, rekao je za Sky News da je oko 1.30 sati po lokalnom vremenu došlo do snažne eksplozije, nakon čega je izbio razoran požar. Prizore koje je zatekao opisao je kao užasne.

Prema prvim informacijama, strahuje se da je u požaru stradalo više desetina ljudi, dok je oko 100 povrijeđeno, većinom s teškim opekotinama.

Prostor bio pun

– Rečeno mi je da je došlo do eksplozije, pa sam odmah krenuo prema baru. Na ulazu je bilo jako puno ljudi koji su u panici pokušavali pobjeći. Prostor je bio prepun i ljudi su gazili jedni preko drugih kako bi izašli – ispričao je Rap.

Svijet Ovo je trenutak izbijanja požara u švajcarskom klubu

Dodao je da su se iz objekta čuli vrisci, te da je vidio veliki broj ljudi kako nepomično leže na podu.

– Prizori su bili užasni. Vidio sam osobu koja je jaknom prekrivala lice jedne žrtve. Mnogi su ostali bez kose zbog opekotina, a neki nisu imali ni odjeću – kazao je šokirani svjedok.

Rap je naveo da bar "Le Constellation" okuplja mlade iz cijelog svijeta.

Mladi ljudi

– Ovdje dolaze ljudi iz Engleske, Holandije i iz cijele Švajcarske. Većina gostiju ima između 16 i 18 godina. To je ono što ovu tragediju čini još strašnijom – rekao je on.

Svijet Šta je izazvalo tragediju u švajcarskom zimovalištu? Svjedoci krive pirotehniku

Na mjestu nesreće i dalje se nalazi veliki broj pripadnika hitnih službi, a područje oko bara ograđeno je policijskom trakom. Novinar Sky News Džejson Farel, koji izvještava s terena, istakao je da su ljudi s kojima je razgovarao duboko potreseni.

– Ovo je potpuni šok. Ljudi se još uvijek pokušavaju sabrati i shvatiti šta se dogodilo. Kans-Montana je zavijena u crno – rekao je Farel.