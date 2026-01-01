Detalji stravičnog požara u Švajcarskoj: Najmanje 10 mrtvih, više povrijeđenih

Najmanje 10 osoba je poginulo, a više ih je povrijeđeno u eksploziji i požaru koji su se tokom noći dogodili u baru na poznatom švajcarskom skijalištu Krans-Montana, potvrdila je policija.

Do eksplozije je došlo oko 1.30 po lokalnom vremenu u baru Le Konstelejšn (Le Constellation), a uzrok za sada nije poznat, piše Bi-Bi-Si (BBC).

U izjavi za medije policija je potvrdila da se eksplozija dogodila dok je u baru trajala proslava Nove godine.

Policija: Najmanje 10 mrtvih, isključen teroristički napad

Švajcarska policija rekla je za Skaj njuz (Sky News) da je u eksploziji u baru na skijalištu poginulo najmanje 10 ljudi, a više ih je povrijeđeno.

Le Konstelejšn

Policija je takođe potvrdila da se incident ne tretira kao teroristički napad.

Policijski portparol ranije je izjavio da ima mnogo povrijeđenih i mnogo mrtvih.

Nad područjem uvedena zabrana letenja

Policija je u kratkom jutarnjem izvještaju saopštila da su hitne službe i dalje na terenu te da je u toku velika akcija spasavanja. Na mjesto događaja upućen je veliki broj policijskih, vatrogasnih i spasilačkih ekipa koje pružaju pomoć mnogim osobama pogođenim incidentom.

Područje je i dalje u potpunosti ograđeno i zatvoreno za javnost, a nad skijalištem Krans-Montana uvedena je i zabrana letenja.

Bar imao kapacitet za više od 300 ljudi

Prema izvještajima, u trenutku izbijanja požara u baru i laundžu Le Konstelejšn u alpskom skijalištu Krans-Montana nalazilo se više od 100 ljudi.

Navodi se da je bar imao kapacitet za više od 300 osoba, ali tačan broj ljudi koji su se u tom trenutku nalazili u objektu još nije potvrđen.

Policija švajcarska

„Razmjere ove operacije izazivaju zabrinutost, moramo biti spremni na najgore“, rekla je Silvija Kostelo, reporterka Bi-Bi-Sija.

„Stojim iza policijske trake – iza mene možete vidjeti mjesto ove eksplozije. U posljednjih nekoliko minuta policija je postavila bijele paravane dok nastavlja forenzičke radnje. Zasad je vrlo malo informacija koje izlaze u javnost. Još ne znamo broj stradalih, ali razmjere ove operacije izazivaju zabrinutost. Razgovarala sam s ljudima koji su čuli eksploziju, a potom satima slušali zvuk sirena hitne pomoći. Jedan muškarac mi je rekao da je u prvi mah pomislio kako su kola hitne pomoći došla zbog toga što su se ljudi previše napili. Međutim, nažalost, sinoć se ovdje odvijala scena potpunog haosa. Prošla sam pored bara Le Konstelejšn svega pola sata prije eksplozije i na ulici je bilo ljudi. Ovo je velika dolina i sa bilo kojeg balkona može se vidjeti vatromet u cijeloj dolini“, kazala je reporterka, prenosi Indeks (Index.hr).

Dodaje da vlada snažan osjećaj šoka.

„Ne znamo koliko je ljudi ovdje – policija zasad govori tek o nekolicini. Ali pripremamo se, zaista se pripremamo na najgore. Pogledajte razmjere ove operacije, pogledajte ogroman prostor koji je ograđen tamo gdje se sprovode forenzički radovi. Riječ je o velikom baru, a vidjeli smo i snimke na kojima se vidi kako je požar progutao objekat. Nadamo se da je broj stradalih mali. Ali pripremamo se na najgore“, napisala je reporterka Bi-Bi-Sija.