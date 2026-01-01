Logo
Prvi snimci sa lica mjesta: Ima mrtvih u velikoj eksploziji na dočeku Nove godine

Izvor:

Telegraf

01.01.2026

08:43

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Nekoliko ljudi je poginulo, a više je povrijeđeno nakon eksplozije u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, saopštila je policija.

Dok uzrok eksplozije još nije zvanično saopšten, ljudi po društvenim mrežama pišu da je do eksplozije došlo u momentu kada je ispaljen vatromet.

U jednoj objavi na tviteru vide se muzičari na bini, vatromet, baklja u publici i srećni posjetioci koji skaču uz muziku, dok se na drugom video vidi požar i čuju se vrisci.

Kako može da se vidi na fotografijama i snimcima sa društvenih mreža, na teren su izašli vatrogasci, policija, ali i veliki broj saniteta Hitne pomoći.

Eksplozija se dogodila u 01.30 sati po lokalnom vremenu u baru Konstelejšn, saopštila je policija za Bi-bi-si.

Neprovjereni snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju požar u baru gde se održavala proslava Nove godine.

експлозија швајцарска

Svijet

Užas na proslavi Nove godine: Velika eksplozija u švajcarskom zimovalištu, ima mrtvih

Policija je saopštila da je uspostavljena telefonska linija za pomoć porodicama pogođenih. Kran-Montana je luksuzni skijalište koji se nalazi u srcu Švajcarskih Alpa, otprilike dva sata od švajcarske prestonice Berna.

Kran-Montana je luksuzno skijalište u švajcarskom regionu Vale, koje je popularno među britanskim turistima. Grad ima 137 kilometara staza. Krajem januara, odmaralište bi trebalo da bude domaćin prestižnog takmičenja u brzom skijanju - FIS Svetskog kupa.

(Telegraf)

Tagovi:

Nova godina

Eksplozija

Švajcarska

Komentari (0)
