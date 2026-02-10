Logo
Dvije vrste vježbanja koje vam mogu vam pomoći ako imate problem sa spavanjem

Izvor:

B92

10.02.2026

22:01

Foto: Miriam Alonso/Pexels

Ako imate problema sa spavanjem, redovno bavljenje određenim vrstama fizičke aktivnosti može da vam pomogne više nego što mislite.

Vježbe poput joge, tai čija, šetnje ili trčanja mogu poboljšati kvalitet sna, smanjiti broj noćnih buđenja i olakšati uspavljivanje.

Joga, primjera radi, može produžiti trajanje sna i učiniti ga efikasnijim, dok tai či pomaže da se brže zaspi i smanjuje prekide sna.

Efekti ovih aktivnosti mogu biti dugotrajni, a pozitivno d‌jeluju i na osjećaj odmornosti narednog dana, prenosi B92.

Redovno vježbanje poboljšava san na više načina. Smanjuje napetost i stres, podstiče prirodno lučenje hormona koji regulišu san i doprinosi dubljim fazama sna.

Čak i jednostavne aktivnosti, poput šetnje ili trčanja, mogu znatno smanjiti simptome nesanice i poboljšati ukupan kvalitet sna.

Iako postoje i druge metode koje pomažu kod problema sa spavanjem, redovno kretanje i vježbanje su dostupno, jednostavno i prirodno rješenje koje može biti ključna podrška za kvalitetniji san.

