Netanjahu: Rat neće trajati godinama

Agencije

03.03.2026

08:48

Бењамин Нетанјаху
Foto: Tanjug/AP Photo/Leo Soggea

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da očekuje da rat protiv Irana neće trajati godinama, kao drugi sukobi u regionu.

"Rekao sam da to može biti brzo i odlučujuće. Možda će potrajati neko vrijeme, ali neće trajati godinama. To nije beskonačni rat", rekao je Netanjahu za televiziju "Foks njuz".

Венс-САД- 25092025

Svijet

Vens otkrio šta je cilj operacije "Epski bijes"

Predsjednik SAD Donald Tramp u početku je projektovao da će rat trajati četiri do pet sedmica, ali je proširenjem ratnih dejstava Izraela na mete Hezbolaha u Libanu i iranskim udarima na države Persijskog zaliva u kojima se nalaze američke baze, naveo da to nije realan rok.

Benjamin Netanjahu

Izrael Iran

Iran

Izrael

