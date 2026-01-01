Logo
U 2026. godini estrada zgrnula bogatstvo: Evo koliko su zaradili u najluđoj noći

Kurir

01.01.2026

08:25

У 2026. години естрада згрнула богатство: Ево колико су зарадили у најлуђој ноћи
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Doček Nove 2026. godine još jednom je potvrdio da praznična noć ostaje najunosniji termin na domaćoj i regionalnoj muzičkoj sceni. Prema podacima koje su uoči i neposredno nakon dočeka objavili domaći mediji, najtraženiji pjevači i pjevačice za samo nekoliko sati nastupa inkasirali su desetine, pa i stotine hiljada evra.

Prema više javnih izvora, najveći honorar među regionalnim zvijezdama ponovo će pripasti Dinu Merlinu, čija se naknada za nastup na dočeku procjenjuje na 150.000 evra. Ovaj iznos se, prema dosadašnjim objavama medija, već godinama smatra rekordnim honorarom za novogodišnje angažmane u regionu. Merlin će Novu 2026. dočekati sa publikom na trgu u Dubrovniku.

експлозија швајцарска

Svijet

Užas na proslavi Nove godine: Velika eksplozija u švajcarskom zimovalištu, ima mrtvih

Brojni pjevači su se opredijelili da nastupaju u Crnoj Gori. Aco Pejović će, prema pisanju medija, zaraditi 80.000 evra.

Brena je rezervisana u Tivtu, i tom prilikom će inkasirati 80.000 evra. Pored nje u programu učestvuju Saša Matić i Jelena Rozga, čiji honorari variraju od 30.000 do 40.000 evra - rekao je izvor.

Nataša Bekvalac je pjevala pred novu godinu u Budvi gdje je i zaradila je, prema izvorima, 30.000 evra, koliko je uzela i Emina Jahović.

НГ-БЛ

Banja Luka

Banjalučani ponoć dočekali uz Natašu Bekvalac

Najskuplja na Crnogorskom primorju je Aleksandra Prijović, koja se posle godinu dana pauze vratila nastupima i to u Crnoj Gori, inkasirala je navodno 100.000 evra.

Prema navodima medija, Dejan Matić je opštinu Čajetina koštao je oko 48.000 evra, Anđela Ignjatović Breskvica oko 50.000 evra, Džejla Ramović oko 25.000 evra.

Inače, Sandra Afrika će nastupati u jednoj kafani u Beogradu, a cijena karte za njen nastup je 50 evra. Ipak, postoji i uslov potrošnje, koji se kreće od 150 do čak 1.000 evra, u zavisnosti od mjesta.

(Kurir)

estrada

Jelena Rozga

