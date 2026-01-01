Prazne ulice prvog dana 2026. godine

Izvor:
ATV
01.01.2026
08:01
Komentari:0
Širom Republike Srpske slavio se ulazak u Novu godinu. Prvog dana 2026. godine ulice prazne. Saobraćajnice koriste samo taksisti.
Banja Luka
Banjalučani ponoć dočekali uz Natašu Bekvalac
U najluđoj noći Banjalučane je zabavljala Nataša Bekvalac. Dobro raspoloženje se očekuje i večeras kada će svoj nastup održati Aco Pejović.
Bijeljinu je u novu godinu uvela Ju grupa, a Trebinjce je zabavljala Rada Manojlović.
Dobojlije su se veselile uz Dragana Kojića Kebu, a doček je bio organizovan i u brojnim ugostiteljskim objektima.
Doček na otvorenom bio je i Prnjavoru,Novom Gradu, Kozarskoj Dubici i Kostajnici, kao i u Prijedoru, koji već tradicionalno, dočekao Novu na gradskom trgu uz nastupe lokalnih muzičkih izvođača.
U Višegradu je takođe bilo veselo, brojni ugostiteljski objekti bili su puni u najluđoj noći.
Najnovije
Najčitanije
11
46
11
41
11
39
11
27
11
17
Trenutno na programu