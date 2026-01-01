Logo
Prazne ulice prvog dana 2026. godine

Izvor:

ATV

01.01.2026

08:01

Празне улице првог дана 2026. године
Foto: ATV

Širom Republike Srpske slavio se ulazak u Novu godinu. Prvog dana 2026. godine ulice prazne. Saobraćajnice koriste samo taksisti.

НГ-БЛ

Banja Luka

Banjalučani ponoć dočekali uz Natašu Bekvalac

U najluđoj noći Banjalučane je zabavljala Nataša Bekvalac. Dobro raspoloženje se očekuje i večeras kada će svoj nastup održati Aco Pejović.

Bijeljinu je u novu godinu uvela Ju grupa, a Trebinjce je zabavljala Rada Manojlović.

Празне бањалучке улице првог дана 2026. године
Prazne banjalučke ulice prvog dana 2026. godine

Dobojlije su se veselile uz Dragana Kojića Kebu, a doček je bio organizovan i u brojnim ugostiteljskim objektima.

Doček na otvorenom bio je i Prnjavoru,Novom Gradu, Kozarskoj Dubici i Kostajnici, kao i u Prijedoru, koji već tradicionalno, dočekao Novu na gradskom trgu uz nastupe lokalnih muzičkih izvođača.

U Višegradu je takođe bilo veselo, brojni ugostiteljski objekti bili su puni u najluđoj noći.

